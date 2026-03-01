Transformación productiva territorial

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para que la necesaria transformación productiva del territorio brinde alternativas rentables a la sustitución de los cultivos ilícitos y a las justas aspiraciones de las comunidades de tener una vida digna, requiere de nuevas herramientas como veremos a continuación.

Las Delivery Units o Unidades de Cumplimiento (DU) son organizaciones pequeñas, altamente técnicas y que trabajan en los Centros de Gobierno (CDG: Presidencia o Gobernación o Alcaldía, etc.), encargándose de abordar u pocos temas, uno o dos, pero complejos y normalmente intersectoriales, en los que generalmente se requiere un enfoque integrado para garantizar su ejecución. Un caso pudiera ser el abordar cómo lograr una TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA A NIVEL TERRITORIAL IMPULSANDO NODOS PRODUCTIVOS, actividad que requiere trabajar con cuatro estamentos: el primero ministerios y agencias como Agricultura, MinCIT, Transporte, Educación, Ambiente, Salud, ANT, financieras como Bancoldex o Banco Agrario entre otros.; el segundo son los entes territoriales, alcaldías y/o gobernaciones del territorio a transformar; el tercero es el sector privado gremial o empresarial, Fedepalma, Fedecacao, Fedecafé, y empresas como Nutresa, Alquería, etc.; y el cuarto estamento son las comunidades, ojala asociaciones comunitarias. Estos participantes con la coordinación de alto nivel del CDG se reúnen en lo denominado “Laboratorio de Gestión”, donde elaboran el plan detallado de lo que quieren lograr, determinan un tiempo, sus responsables, qué iniciativas son de proceso y cuáles de resultado, el alcance, una clara métrica y su frecuencia de revisión, los mecanismos de comunicación, los compromisos de seguimiento al más alto nivel en el CDG. La DU no reclama los éxitos: su labor es lograr que objetivos coherentes, específicos y accionables SE CUMPLAN y para ello es central medir y medir.

Las comunicaciones las hacen los ministerios y agencias para que sea el gobierno el que reclame los triunfos y responda por las demoras o fracasos. La rendición de cuentas es obligatoria y ojalá pública. Para plasmar los compromisos que salen de los Laboratorios de Gestión, es necesario que los participantes se comprometan públicamente firmando un MOU (memorando de entendimiento) con las metas, tareas, indicadores, tiempos, responsables que han sido acordados. La DU establece rutinas de seguimiento diferenciadas: alto nivel (decisional), y nivel técnico (operativo) para el cumplimiento. En cada tema se definen las aspiraciones, que son las transformaciones que quieren lograr, así como los objetivos medibles, los indicadores de desempeño, el camino al cumplimiento, se evalúan las capacidades de los ministerios, agencias y entes territoriales, resultando de la estrategia y el compromiso los “productos” que quiere entregar al final del gobierno. Todo lo anterior se plasma en un MOU (memorando de entendimiento) firmado por los participantes, amparado por el art 113 de la constitución “los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

El rotundo fracaso del gobierno Petro en lograr cambios positivos exige nuevos mecanismos y herramientas, y las DU + MOU facilitan ejecuciones complejas en un Estado hiper regulado y asfixiante.