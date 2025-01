Resume e infórmame rápido

Frente a la invitación de El Espectador para escribir positivamente sobre personas que estén en orillas ideológicas distintas, se me ocurrió que era la oportunidad para subrayar el valor del diálogo honesto, empático y respetuoso con personas con ideologías opuestas, con integrantes de grupos sociales y económicos diferentes, y con indígenas y afros, entre otros, diálogo que desde hace más de cinco años adelantamos en Valiente es Dialogar (VED). Este es un espacio liderado por Miryam Méndez M. en el que un grupo promotor de alrededor de 40 colombianos diversos nos ha permitido articular a centenares de compatriotas expertos en sus temas alrededor de asuntos estratégicos y de largo plazo, encontrando caminos alternativos a la violencia, generando relaciones de confianza y colaboración en pro de acciones de transformación desde lo individual y lo colectivo.

El espacio VED, ha permitido “articular un diálogo social transformador que permita tramitar diferencias y construir soluciones sostenibles para el país, que garantice la vida digna, el bienestar, las libertades y el respeto a la naturaleza ”. La agenda se ha centrado en asuntos donde el diálogo entre diferentes y opuestos hace la diferencia, tales como: “Reconocimiento del otro y la riqueza de la diversidad”, el “retorno al campo”, “economías ilícitas”, “democracia y ciudadanía activa”, “inclusión y bienestar”, y “protección de la vida “especialmente de los liderazgos sociales”. Metodológicamente VED se ha enriquecido con anclas conceptuales como Galtung y el triángulo de las violencias, la imaginación moral de Lederach, el tratamiento de temas complejos de Kahane, el acompañamiento del Instituto de Estudios Interculturales, Diálogos de raíz de la U. Javeriana de Cali. VED comienza escuchando y conectando los diferentes para ampliar perspectivas, posicionando el diálogo como un bien público, cocreando visiones y propuestas, y actuando para obtener resultados en el entorno individual.

En lo personal este gran espacio me ha permitido entender que dialogar entre opuestos es enriquecedor y necesario, mientras más fuerte el disenso más sólido el consenso. Me he conectado con personas enriquecedoras, desde lideres sociales, populares, campesinos, indígenas, afros, militares, religiosos, empresarios, entre otros. He ampliado mi visión sobre el valor de la diversidad que tenemos en Colombia a la que calificó como una de nuestras grandes riquezas. Me ha permitido entender y separar el actuar de los lideres de la izquierda democrática que, con diferencias frente a mis planteamientos y creencias, nos une el amor por Colombia y la búsqueda de soluciones que propendan por equidad y desarrollo con libertades. Ese encuentro con lideres democráticos de izquierda me ha dejado claro que los supuestamente denominados “grupos guerrilleros” son agentes del pasado, cuyo foco es la ambición, el enriquecimiento alrededor de economías ilegales, donde no existe ningún valor por la vida ni por los cambios que en democracias debemos realizar en Colombia, pues asesinan supuestamente por defender causas sociales, pero en realidad y como ocurre con los líderes sociales, los matan porque estorban a sus actividades ilícitas. No hay ninguna duda: el camino son los acuerdos entre opuestos.