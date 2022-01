“Huellas de desaparición”

Las prácticas artísticas siempre han partido de la realidad para saltar luego a eso que llamamos ficción. Sabemos, claro, que esa realidad es un terreno más pantanoso que sólido, compuesto de interpretaciones y de imaginación. Pero al menos es, o era, compartido: todos pisábamos los mismos hechos, por eso el creador podía tomarlos y distorsionarlos o alterarlos a su antojo, con arreglo a sus caprichos o intereses. Hoy, sin embargo, ese pozo común de hechos empieza a fragmentarse en pequeños islotes que unos pisan y otros no, y basta con ver el mundo que habitan los activistas antivacunas para comprobarlo. Su mundo de verdades es otro. ¿Qué hacer entonces, como creador, ante este nuevo escenario de fake news, hechos alternativos y cortinas de humo, en el que la misma idea de verdad ha dejado de importar?

Una opción es revertir el proceso. Dejar de apuntar al más allá, a la ficción, y esforzarse por hacer lo contrario: depurar los discursos oficiales y las versiones mentirosas de todos sus elementos de ficción interesada. Es lo que ha venido haciendo Forensic Architecture (FA), un grupo interdisciplinar con base en la Universidad Goldsmiths: reconstruir ciertos hechos, por lo general trágicos, para desafiar las versiones oficiales. Partiendo de todos los recursos a la mano —filmaciones, imágenes satelitales, planos arquitectónicos, testimonios—, FA reconstruye los espacios arquitectónicos o naturales en los que ocurrió alguna violación de los derechos humanos. Ofician como patólogos del espacio. Con increíbles medios tecnológicos, sincronizan videos y recrean los espacios en 3D para que los sobrevivientes del horror señalen con exactitud dónde y cómo ocurrieron los hechos. Su misión es rastrear segundo a segundo la escena del crimen para descubrir las grietas en el discurso oficial, las fallas de la verdad. No inventan nada, no añaden nada a la realidad. Al contrario, señalan lo que estaba ahí y nos había sido ocultado.

Todo aquel que se acerque a la exhibición Huellas de desaparición, que actualmente se puede ver en el MAMU de Bogotá, podrá ver a Forensic Architecture sumando esfuerzos con la Comisión de la Verdad para esclarecer tres episodios de violencia en Colombia: la desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia, el despojo violento de las tierras del Urabá antioqueño y la destrucción del territorio de los indígenas nukaks. El propósito aquí, como en sus otros proyectos, es restablecer los hechos y acercarse lo más que se pueda a una verdad objetiva. Presentan evidencia probatoria en contextos artísticos, algo que no deja de ser sorprendente. Porque el museo, teóricamente, no está para eso. El arte no tiene que rendirle cuentas a la verdad. Y sin embargo eso es lo que defiende FA. En un mundo en el que la posverdad y el tribalismo político han erosionado la idea de objetividad, el arte, o al menos este tipo de arte, debe tomar la vía inversa y demostrar que, independientemente de la propaganda, de los intereses y de los marcos ideológicos, hay hechos irrefutables. Cuando la política se convierte en el arte de ficcionalizar para complacer a la tribu, el arte, siempre a la contra, no tiene más remedio que convertirse en verdad: otra de las paradojas de nuestro convulso y exaltado mundo contemporáneo.