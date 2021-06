La endemoniada lógica de los bloques y el peligro para la democracia

El problema estaba ahí desde hace mucho y la pandemia no ha hecho más que agudizarlo. En América Latina hay grandes focos de población que no se sienten representados por las élites en el poder, que dudan del trato igualitario que van a recibir de las instituciones y a quienes las voces públicas que hablan de la separación de poderes, de la seguridad jurídica, del PIB o de la inversión extranjera no les dicen nada porque no tocan los problemas concretos de su existencia. Estos sectores, como es obvio, pueden no tener voz pero sí tienen voto, y a lo largo de las últimas dos décadas han sido un botín codiciado por nuevos políticos que, aprovechando el descuido de sus rivales, han sabido activarlos políticamente con los resultados que sabemos: grandes triunfos de la izquierda populista.

La gran brecha que se está abriendo en el continente, y que debería cerrarse ya mismo, es la que divide a esos dos bloques. Uno que demuestra mucho celo por la macroeconomía y por la calidad democrática, y otro que desprecia esa formalidad por parecerle una simple barrera que impide el cambio social. De un lado tenemos a defensores de las instituciones y de otro a los defensores del pueblo, por eso el triunfo del primero se vive como una derrota de los excluidos, que seguirán estándolo, y una victoria del segundo alerta sobre posibles vicios para la democracia, que de inocularse la dejarán convertida en un cascarón vacío. Democracia y statu quo, por un lado; relevo de élites y agonía del sistema, por el otro. Enquistados en ese dilema, cada vez que hay unas elecciones nos enfrentamos al juicio final.

Hasta en España se ha somatizado una lógica parecida, como lo demostraban los eslóganes de la última campaña madrileña: “Libertad o comunismo” y “Democracia o fascismo”. La diferencia es que en España todo era un juego impúdico que nadie se tomaba en serio, mientras que en América Latina la libertad y la democracia sí pueden verse amenazadas, como en el Perú hoy mismo, por el fascismo y el comunismo. El centro desapareció en este país y tanto la izquierda democrática como la derecha democrática acabaron tomando partido por opciones dudosas. En lugar de resistirse al extremo, poner en guardia a la opinión pública y ejercer la vigilancia ciudadana, unos y otros acabaron escogiendo bando e intentando vender su candidato como la esencia de la libertad o la garantía de la democracia, cuando ambos son un absoluto horror.

Lo más grave es que en el plano internacional viene ocurriendo lo mismo. La izquierda latinoamericana actúa en bloque y los decentes callan ante las miserias de Ortega o de Maduro, mientras la derecha acoge, como si no tuviera un pasado inmediato execrable, a Keiko Fujimori. En el momento en que la disyuntiva latinoamericana sea escoger en cada país al representante de uno u otro bando, podemos empezar a decirle adiós a la convivencia y seguramente a la calidad de las democracias. El sectarismo ideológico perdona todos los errores del propio lado y ve un engendro demoníaco hasta en los aciertos del contrario. Nunca ha sido más urgente la existencia de un centro que modere a los extremos, y quien salga con la bobería de la tibieza que pregunte cómo están el clima social y la coexistencia hoy en el Perú.