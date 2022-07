La utopía siempre deja a alguien por fuera

En ocasiones se le entierran agujas a un muñeco. En otras, se le reza a una estampita o se frota la efigie de un dios o la reliquia de un santo. A veces se invocan conjuros o maldiciones, o se desea algo con tanta fuerza que empiezan a verse indicios de su pronta materialización en la realidad. Creemos en la magia, todos y en todos lados. Esa fantasía, la de poder alterar la realidad con un gesto o una oración, es un rasgo humano. Imaginamos, deseamos, fantaseamos y luego inventamos atajos milagrosos que zanjen la distancia entre la realidad y la utopía. Lo extraño, o lo que diferencia a los latinoamericanos de gentes de otros lugares, es que aquella inclinación también se manifiesta cuando redactamos las Constituciones que rigen nuestra vida pública.

Al menos desde 1891 José Martí advertía sobre ese riesgo. “Un decreto de Hamilton no detiene a un llanero”, decía, una frase que ha dado para miles de interpretaciones nacionalistas y antiextranjeras. A mi modo de ver, sin embargo, lo que Martí quería decir era esto mismo: no por poner cosas bonitas en una Constitución van a cambiar mágicamente los hábitos de la gente ni se va a transformar la realidad. De poco sirve un conjuro más sobre el papel. Para que eso ocurra es necesario crear instituciones que materialicen el deseo, que lo aterricen a la realidad y lo incorporen en los hábitos mentales y en las acciones de los ciudadanos; también, por supuesto, de estructuras jurídicas que los garanticen. Pensar que basta con enumerar derechos para que estos aparezcan en la realidad supone caer en lo que Pablo de Lora, profesor de filosofía del derecho español, no por azar denomina “constitucionalismo mágico”.