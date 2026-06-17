Firmes por los cafeteros de la patria

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El próximo mes de septiembre se realizarán las elecciones de los comités de cafeteros en todo el país. Una admirable tradición que ha afianzado la naturaleza genuina y ejemplarmente democrática de este gremio insignia de Colombia, el cual reúne a 560.000 familias rigurosamente censadas –esto es, al menos dos y medio millones de colombianos incluyendo a sus hijos–, que se dedican y viven directamente del cultivo y comercialización del grano.

La Federación de Cafeteros fue fundada hace 99 años –el 27 de junio de 1927–. Columna vertebral de su solidez ha sido el Fondo Nacional del Café. Se trata de la innovación pionera de la parafiscalidad en el país, resultado de las contribuciones de los mismos productores y bajo la idónea administración de su organismo representativo y la vigilancia de los entres de control. Cuna, así mismo, de otras herramientas que han sido esencia del desarrollo de esta industria, tales como la Garantía de Compra, y la Investigación y la Extensión basadas en ciencias y tecnologías de clase mundial, al cuidado del Centro Nacional de investigaciones de Café (Cenicafé).

De otra parte, tan destacada estructura institucional cuenta con una virtud adicional, cual es el concurso de la más vasta y exitosa red de Cooperativas de la Nación en el ámbito agropecuario. Sin duda, este es uno de los valores de nuestra Patria más respetados en el panorama global.

El siguiente día 7 de julio debe renovarse el contrato de administración del Fondo por parte de la Federación. Hay que dar por descontado que así será. No podría ser de otra manera. Su actual y fresca dirigencia tiene en sus riendas la misión de proseguir con la revisión de paradigmas del pretérito cuando se miraba con cierto recelo el surgimiento y crecimiento de nuevos agentes con sus propias marcas y calidades excepcionales, a fin de complementar con excelencia el esfuerzo ingente y fructífero de la entidad gremial por posicionar desde siempre nuestro grano en los mercados más exigentes.

Así debe ser, con el apoyo decidido de aquella, como en efecto, por fortuna para bien de todas las partes interesadas, ya está sucediendo. Incluyendo, naturalmente, la apertura de nuevos territorios con ecosistemas disímiles frente a los de altura como la Orinoquía, aptos para especies como el robusta, fácilmente mecanizable, al igual que en el Cerrado brasilero, con gran aceptación por parte de los paladares asiáticos.

Durante las últimas décadas del siglo anterior, dado el determinante y enorme peso del café en la balanza cambiaria, y en ausencia de una autoridad monetaria altamente especializada e independiente, resultaba comprensible la presencia de los gobiernos en el seno del Comité Nacional de Cafeteros.

Sin embargo, tras la diversificación de la canasta exportadora y sobre todo la autonomía del Banco de la Republica emanada de la constitución de 1991, y la consiguiente adopción en buena hora del régimen de Flotación Cambiaria y del esquema conocido como Inflación Objetivo, carece de todo sentido que la rama ejecutiva del poder público continúe ejerciendo la codirección de una institución de naturaleza privada y supervisada adecuadamente por las instancias competentes.

Ello hace parte de la agenda pendiente de reformas a fin de consolidar la modernización de la Federación, hoy en manos tan responsables y confiables como las de su Gerente General y su equipo de colaboradores.

*Ex director del Banco de la República y Ecopetrol y ex ministro de Agricultura