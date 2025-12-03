La natalidad en picada

El ilustre clérigo anglicano Thomas Malthus (1766-1834) fue discípulo de los más grandes pensadores de su época como David Ricardo, Adam Smith y Jean-Jacques Rousseau. Popularizó la rama de la ciencia económica conocida como demografía y fue su principal pionero desde la Universidad de Cambridge en Inglaterra. También fue el primer intelectual de prestigio universal en encender las alarmas sobre la sobrepoblación global, cuyo crecimiento geométrico y, por tanto, acelerado, ya comenzaba a reñir –según él, con tonos terriblemente sombríos– con el aumento apenas aritmético y lento de la producción de alimentos.

Un poco más de un siglo...