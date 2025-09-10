La persistencia de la inflación no cede. De acuerdo con las diversas medidas sobre sus expectativas, la señal clave para la postura de la política monetaria, al finalizar el presente año la cifra aún estaría ligeramente por encima del 5 % anual, en contraste con la meta establecida del 3 %. Y, para diciembre de 2026, según los indicadores más recientes, en el mejor de los casos estaría rondando el 4 %. Ha sido un inusualmente prolongado período de desviación frente al objetivo fijado, que no parece estar a la vista.

Sin duda, la senda de cautela que la junta del banco central ha observado en el manejo de la tasa de interés,...