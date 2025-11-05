Sin ‘fracking’, adiós a la soberanía energética

Sin la explotación de nuestros abundantes yacimientos no convencionales de hidrocarburos –petróleo y gas–, mediante la técnica de la fracturación hidráulica o fracking, Colombia sacrificaría su soberanía energética. Torpe paso ha sido su prohibición oficial por razones puramente ideológicas, sin sustento científico serio alguno.

En el caso del gas natural, perdimos la autosuficiencia por la paralización deliberada de los proyectos piloto en marcha, y de los ‘costa afuera’ en el Atlántico, que nos habrían evitado el golpe que se avecina contra los bolsillos de los hogares más vulnerables del país.

La cuenca del Magdalena...