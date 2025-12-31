Un manifiesto por la democracia y las libertades

Resume e infórmame rápido

La reciente obra del exministro de Comercio y Hacienda, y educador por vocación y convicción (exrector del Cesa y de la Universidad del Rosario, y actualmente de la Escuela de Ingeniería de Antioquia), José Manuel Restrepo Maldonado (1970), titulada Al borde de la esperanza (noviembre 2025, Intermedio), es mi libro del año.

Como su autor lo afirma a manera de subtítulo, se trata de “una hoja de ruta para transformar el país desde el liderazgo colectivo”, en contraposición a las diversas formas de populismo autoritario, hoy en boga en no pocos países de Latinoamérica y del resto del mundo, por supuesto incluido Colombia, colocando en serio riesgo a la democracia liberal; a las libertades, entre estas una de las más sagradas que es la de prensa y expresión, bajo el acoso de quienes nos dirigen; a la separación de poderes; a la autonomía de los frenos y contrapesos del Ejecutivo, comenzando por el Congreso; a la soberanía de la rama judicial; a los principios de gobierno corporativo de empresas estatales como Ecopetrol, donde ya se han roto; a la independencia de la autoridad monetaria en cabeza de la junta directiva del banco central, bajo incesante asedio oficial; a la responsabilidad y disciplina fiscal definida en una regla, ya violada impunemente por el Gobierno; y, por tanto, a la sostenibilidad del crecimiento económico y del empleo hacia el futuro. En últimas, a los valores y cimientos que han regido la convivencia y el ejercicio del arte de la política en la civilización occidental. Ahora bajo amenaza de la tiranía.

Sobre el último punto, el autor muestra con meridiana claridad cómo “los países en democracia crecen más que los países autoritarios en el largo plazo”, sepultando con datos incontrovertibles el falso dilema entre despotismo o atraso. Apenas comparable a ese otro falso dilema entre políticas monetarias y fiscales laxas y expansionistas o pobreza.

En mi opinión, una gran virtud que exhibe José Manuel en este escrito consiste en combinar de manera impecablemente didáctica su profundo conocimiento sobre la ciencia económica con sus juiciosas observaciones prácticas sobre la realidad nacional, resultado de su vasta experiencia en los campos más relevantes del acontecer cotidiano.

De suerte que este trabajo, en vez de estar atado a sesgos ideológicos y a sus prejuicios inherentes, como es el caso del régimen gobernante, o a disquisiciones teóricas y estériles diagnósticos, conforma un genuino compendio sobre lo que tendrá que ser abordado por los próximos administradores del Estado, en conjunto con los nuevos legisladores, con la máxima prioridad y celeridad.

En suma, nos invita a escoger entre seguir provocando el colapso del aparato productivo privado en medio de la desesperanza, u optar por la esperanza, cuyo borde aún se halla a nuestro alcance siempre que logremos deponer los egos y colocar la Patria por encima de todos los intereses.

Este excelente manual sobre Buen Gobierno es de obligada lectura, no únicamente para quienes aspiran a desempeñarse en los años por venir como servidores públicos, sino también, y fundamentalmente, para todos los ciudadanos, como usted y yo, dispuestos a hacer parte de un liderazgo colectivo que enfrente el populismo autoritario tras el propósito superlativo de rescatar y preservar la democracia y las libertades.

* Profesor Uniandes, ex codirector del Banco de la República y Ecopetrol, y exministro de Agricultura.