¡Apagón en Reddit! Y... ¿eso qué?

La popular red social Reddit -número 20 de páginas más visitadas- enfrenta una protesta liderada por su comunidad de usuarios y usuarias porque anunció que en julio cobrará a las aplicaciones de terceros que se alimenten con sus datos. El modelo comunitario y abierto de este gran foro está en peligro y por eso varios de sus subforos siguen el ejemplo de Wikipedia en 2012, se apagan de la internet pública tornándose en foros privados. Quieren dar una prueba de lo que sería internet sin esta red social.

La historia de Reddit inicia, como la de otros emprendimientos digitales, con dos estudiantes universitarios en EEUU (2005) quienes la venden por una cifra millonaria a Advance Publications en 2006. Desde entonces ha habido múltiples adquisiciones para retornar al control de Advance Publications a día de hoy.

Reddit es un agregador de contenido determinado por la comunidad. En esta red social las y los usuarios publican contenido cuya visibilidad depende de los votos que otras personas den -a favor o en contra-, lo que determina su visibilidad y suma o resta “karma” a la persona que hizo la publicación. Es un foro que se organiza en subforos creados por las y los usuarios. Cada subforo tendrá sus propias reglas y estas son gestionadas por la propia comunidad, allí cualquier pregunta, idea o noticia puede debatirse para obtener respuestas rápidas, auténticas y sin filtros.

En Reddit la moderación es descentralizada, no sólo porque la hacen los y las usuarias mismas, además porque las reglas son diferentes en los diferentes canales (no confundir el rol de quienes moderan con el de “administrador/a” que sí trabajan para Reddit y también pueden aplicar las reglas de moderación). Reddit es especial porque alrededor de 500 millones de personas la visitan, muchas de ellas voluntariamente y de manera altruista contribuyen contenido y califican lo que otros publican, algunas de estas personas también gestionan comunidades en los subforos.

Precisamente las características y el éxito de esta red social ha servido para con sus datos entrenar herramientas de inteligencia artificial (como OpenAI -sí, ChatGPT-) lo que ha dado la justificación a sus dueños que sienten que es apenas justo que se pague por el API que da acceso a los datos de la plataforma. Una API es un conjunto de funciones y especificaciones que las aplicaciones y los programas usan para comunicarse entre sí y que en este caso permite a aplicaciones de terceros navegar el contenido de Reddit automáticamente con diversos fines. Estas API sirven para entrenar inteligencias artificiales, o para desarrollar programas no oficiales con funcionalidades diferentes a las de la aplicación original -como herramientas para gestionar comunidades o facilitar acceso a contenidos a personas con discapacidad-.

La decisión a primera vista pareciera alinear a Reddit con lo que sucede en las redes sociales más tradicionales que prohíben el scrapping (proceso de navegación automática que baja todos los archivos enlazados en una página) y cobran por acceso a su API. Esto a su turno ya sabemos que tiene efectos negativos, pues hace más difícil por ejemplo que la sociedad investigue lo que sucede allí -algo que es de interés público dado que son las nuevas plazas públicas en donde debates como el electoral suceden-. Esto hizo Twitter no hace mucho, de ser la red social más abierta para la investigación, recientemente deshabilitó el acceso gratuito a los investigadores a su API.

¿Qué hace diferente entonces que esto suceda en Reddit? El problema es que a diferencia de lo que sucede en otras redes sociales, en Reddit la comunidad participa voluntariamente en la gestión de la plataforma y el cambio la afecta directamente.

El éxito de Reddit ha facilitado un mercado -gratis y de pago- para aplicaciones con muchos propósitos. Por ejemplo, los moderadores de los subforos usan aplicaciones de terceros que facilitan su trabajo con funcionalidades que la aplicación oficial no ofrece. Su arquitectura fomentó la creación de programas y servicios que la plataforma no creó, que ofrece herramientas y funcionalidades que no cubre la aplicación oficial y que ahora mantenerlas supondrá que las y los desarrolladores deban pagar millonarias cifras a la plataforma.

Entonces, mientras que en otras plataformas este tipo de decisiones significan una molestia para las personas usuarias -es otro paso hacia una mala experiencia- y oscurece el espacio para la investigación, en Reddit además es una decisión que acaba con la comunidad que gestiona la plataforma y con el trabajo de desarrolladores que confiaban en la apertura del sitio. Esto explica que el anuncio, hecho con tan solo un mes de preaviso, supusiera un gran revuelo entre las y los desarrolladores que durante años han hecho aplicaciones en torno a Reddit, pero también entre las personas que usan la plataforma y ven amenazado el espacio que han ayudado a construir.

Aunque la acción de los propietarios de Reddit puede sonar razonable desde un punto de vista del negocio e incluso una reacción alineada frente al hecho reprochable del valor que grandes empresas de inteligencia artificial están sacando de la plataforma gratis, el efecto que tiene sobre su comunidad y emprendedores -que han cuidado el espacio colectivo por años y de lo que además depende la propia plataforma- puede hacerla repensarlo.

Es decir, la cantidad de datos que se requieren para entrenar una inteligencia artificial -como la de ChatGPT- ha hecho que esos proyectos extraigan información de plataformas de cultura abierta (como Flickr, Wikipedia o Reddit). Los datos de estas plataformas terminan alimentando grandes herramientas de valor comercial que están concentradas además en unas pocas manos. Estos comportamientos, que se conocen como los de un “free rider”, están impactando los espacios colaborativos que se rigen por valores y principios diferentes y en el proceso se sienten abusados. La pregunta sobre cómo proteger tales espacios de los free riders está vigente y aparentemente seguimos lejos de conseguir una respuesta.

Es importante reconocer que aunque dé la apariencia de ser un espacio público, la infraestructura y las plataformas de internet son privadas. Lo mínimo que se esperaría es que las plataformas, especialmente aquellas donde la comunidad aporta sustancialmente, consideren cómo estas comunidades se afectan por sus decisiones y las consulten. Sin embargo, esto puede ser mucho pedir y ante la asimetría de poder lo que vamos a tener es usuarios y usuarias que deben encontrar formas de lidiar con su frustración.