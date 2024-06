Apoyar a MinCiencias para que publicar en abierto sea valorado

Aunque la ciencia abierta ya era una tendencia mundial, la pandemia fue un punto de inflexión, hizo urgente la idea de que toda persona debe poder beneficiarse de los resultados de las investigaciones, esto incluye reforzar el acceso abierto a las publicaciones científicas como un elemento protagónico. En ese camino MinCiencias explicó hace poco a las universidades que dentro del proceso de actualización y transición de los grupos de investigación universitarios incluirá que ¡Publicar en abierto sea parte de la medición!

Es una medida para desarrollar la Política Nacional de Ciencia Abierta y está en línea con las recetas para construir políticas públicas pro-acceso abierto. Hacer cambios a la evaluación y medición científica en favor del acceso abierto está dentro de las Recomendaciones de Unesco para Ciencia Abierta, por ejemplo. Valorar la publicación en abierto es un primer paso -incluso tímido- que, sin ser perfecto, es correcto.

Las revistas científicas publican artículos académicos que pasan un proceso de evaluación por pares. Estas revistas son publicaciones indexadas que se clasifican por cuartiles: A1, A2, B y C, según los criterios de evaluación periódica que hace el MinCiencias (Q1, Q2, Q3 y Q4 es la clasificación mundial). Cambiar la ponderación para valorar las revistas abiertas influirá en las decisiones de los y las investigadoras sobre dónde publicar.

En el siglo veinte se desarrolló principalmente el modelo de las revistas cerradas, cuya edición y distribución, controlada por corporaciones internacionales, desarrolló un gran negocio. Controlando las publicaciones -con cesión de derechos que exigen a los y las autoras-, las comercializan ordenadas en bases de datos que las bibliotecas universitarias adquieren a precios que una universidad sola no puede pagar, se requieren consorcios.

La tecnología digital bajó los costos de producir, editar y circular los artículos; sin embargo, los precios de las suscripciones siguieron subiendo. Hace veinte años las bibliotecas universitarias advirtieron del impacto en sus presupuestos y de cómo había un círculo vicioso en el que los artículos los hacían y evaluaban las y los académicos de sus organizaciones, sin costo para las revistas y, gracias al control del derecho de autor, las bibliotecas debían comprar las revistas a precios de oro para acceder a sus artículos.

El acceso abierto busca que los textos resultados de las investigaciones estén disponibles digitalmente gratis y en línea, con permisos que permitan su reutilización al ser licenciados de forma abierta. Esto garantiza el acceso por cualquiera, desde cualquier lugar, ampliando el impacto de los resultados de la investigación. El acceso abierto popularizó los repositorios institucionales y temáticos para recoger la producción de la entidad que la ofrece en abierto (ruta verde), promovió también que las revistas publicaran los artículos en abierto (ruta dorada), amplió los ecosistemas y conversaciones locales en la publicación científica.

Mientras crecía el acceso abierto y los financiadores mundialmente (especialmente entes públicos) exigen más y más que los resultados financiados por la ciudadanía con sus impuestos se publiquen en abierto (para cualquiera), las editoriales cerradas mutaron desarrollando los Article Processing Charges (APC) o cargos por procesamiento de artículos. Por el pago del APC esas revistas publican el artículo en abierto.

Hay estudios que analizan los costos de procesar un artículo, dicen que no vale más de mil dólares. Sin embargo, el promedio internacional de un APC está entre los tres a cinco mil, algunas revistas cobran más por su prestigio. Entonces, aunque son de acceso gratis en línea, con los APC los recursos del sistema educativo y de ciencia van otra vez al negocio privado de grandes editoriales científicas internacionales. Esto supone además otra barrera; solo algunas personas, algunas universidades, pueden pagar, afectando especialmente a la academia y las instituciones periféricas. Como respuesta hay una nueva clasificación, las revistas diamante que tienen el compromiso con el acceso abierto sin cobrar APC.

Ignorar el efecto nocivo de los APC es el principal problema de la medida. Al no distinguir entre revistas de acceso abierto doradas (con APC) y diamante, en la práctica hace un guiño a los APC. En 2022 hablé sobre cómo la política de acceso abierto que EEUU lanzaba con ese guiño impactaría negativamente la ciencia de América Latina. Aunque hay varios efectos nocivos del APC, la verdad es que no los revertiremos solos desde acá, necesita análisis y decisión global colectiva. Otro problema es que una golondrina no hace verano, ese es solo un cambio de los que necesita el sistema, por eso es cierto que este cambio no soluciona el plagio ni la producción depredadora de artículos cientificos.

Pero me sostengo, la primera decisión correcta de política pública es favorecer el acceso abierto porque impacta en la circulación de la ciencia que nos afecta como sociedad en general. Un ejemplo muy actual, en España se discute lo que significa que unas editoriales cerradas amenacen con dejar de ofrecer acceso privilegiado al periodismo científico para que hablen de los hallazgos de las investigaciones. Esto es grave, pero es que si el acceso abierto fuera la regla, la libertad de informar y de informarnos no estaría en juego.

En ese contexto me pregunto: ¿Se justifica sacrificar la medida o aceptamos su impacto positivo parcial mientras buscamos opciones para mitigar los problemas? ¿Cómo fortalecemos las revistas diamante locales? ¿Cuál es el rol de las políticas de los financiadores y de las universidades? ¿En Colombia tiene sentido que unos y otras destinen recursos para pagar APC? MinCiencas puede establecer una ponderación diferenciada por publicar en abierto, valorar más la diamante y más la local -porque es acceso abierto, pero además no representa un gasto exorbitante y desarrolla el ecosistema local-. Además, sus fondos deberían exigir que los resultados se publiquen allí. Adicionalmente, las políticas de financiadores y universidades pueden seguir el ejemplo: favorecer las revistas diamante locales. Y, hablemos sobre el plagio y del abuso del sistema para conseguir incentivos.

Olvidaba algo: dicen que al ser una medición retroactiva (desde 2021) el cambio perjudicará a quienes publicaron en revistas cerradas. Las políticas impactan las realidades precisamente para incentivar o desincentivar determinados comportamientos, en ese proceso a veces unas personas se ven favorecidas y otras veces otras. Las mediciones han sido retroactivas siempre, pero hasta ahora no beneficiaron nunca a quienes apostaban por el acceso abierto, esa es la novedad. De otra parte, la ponderación por cuartil sigue, si publicaron en revistas cerradas prestigiosas tendrán valoración positiva (son mayoría en los primeros cuartiles), solo no tendrán la valoración extra.

Con esto no inventa nada la ministra, la medición ya está cambiando en el mundo. Eso sí valorar más las revistas abiertas abre la discusión acá y hará a Colombia pionera en América Latina. “La ciencia abierta no es otra forma de hacer ciencia, es simplemente ciencia, buena ciencia, la ciencia en el siglo XXI”, ojalá MinCiencias no se eche para atrás. Valorar más lo abierto no es la medida perfecta, pero es la apuesta correcta.