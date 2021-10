Autonomía digital y accesibilidad web

Más de mil millones de personas viven en el mundo con alguna discapacidad. Si sus condiciones diversas no son atendidas al interactuar con barreras como las del entorno, se aumenta la inequidad y se afectan sus derechos más básicos -educación, información, salud, trabajo, autonomía para crear y compartir conocimiento, por ejemplo-. Durante la semana que celebramos el acceso a la información podemos reflexionar sobre la accesibilidad web, sobre cómo facilitar el acceso a la información para todas las personas.

Nací con una miopía muy, muy alta que fue diagnosticada y tratada pocos años después y operada ya en mi adultez. Por esta condición mis ojos no aprendieron a ver muchas cosas que para la gente son normales -por ejemplo, ver la pelota cuando juegas tenis para devolverla con la raqueta-.

En términos generales, he podido hacer todo lo que he querido no sin enfrentar alguna barrera. Tengo una lista de anécdotas de lo que solo me pasa a mí. Muchas veces paso por antipática porque no saludo por la calle cuando me cruzo con personas conocidas, o soy demasiado amigable saludando a otra que realmente no conozco, todo porque no las veo bien.

Con los años mi miopía vuelve a crecer sin que se pueda mitigar siquiera con gafas y mi espacio de visión está interferido por muchas manchas que me recuerdan la tensión de los ojos miopes en la retina. Ya no manejo y el amor por la palabra impresa he tenido que cambiarlo por las pantallas que me permiten aumentar el tamaño de las letras y subir el contraste de luz. No estoy diagnosticada con una discapacidad, pero no tengo dudas, mis necesidades diversas crecen y crecerán. Nunca sabes cuando la accesibilidad también te servirá a ti.

La accesibilidad es permitir que algo sea usado por cualquier persona independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas, cuando hablamos de accesibilidad web queremos facilitar que cualquier persona pueda percibir, comprender, navegar e interactuar por igual con los sitios web, aplicaciones, en entornos y herramientas digitales. También con el propósito de que puedan realizar contribuciones en igualdad de condiciones, sin barreras que se los impida.

Como el mundo está hecho en una talla única que sirve para la mayoría de las personas, y a la que nos ajustamos otras tantas -pues para ajustarnos nos basta con soltar un botón o hacer un prense- pocas veces vemos a las personas a quienes esa talla simplemente no le sirve o para quienes es difícil ajustarla. Con frecuencia, además, no sabemos que hay cosas sencillas que podemos hacer o que si lo hacemos de otra manera podríamos facilitarle la vida a muchas más. Al final se trata de aplicar medidas que mejoran la calidad de vida para todas las personas. Implementar como mínimo tres tallas, sería una forma de aproximarse al tema.

Una amiga que trabaja en una biblioteca pública donde se ofrecen servicios a personas con discapacidad -especialmente personas sordas y con problemas de visión- me decía que durante el aislamiento ella movió sus actividades con las personas adultas al entorno digital.

Me contó que tuvo mucho trabajo coordinando grupos de WhatsApp, ante la gran demanda que tuvieron sus servicios en la pandemia, pues eran ella y su equipo quienes podían facilitarles contenidos y actividades accesibles.

Hizo actividades a través de videollamadas cerradas. Indicó que por temor a las restricciones de derechos de autor, que suponen riesgos, no hizo actividades públicas. Tampoco usó plataformas públicas -que habrían podido ampliar la audiencia-. Me contó también con tristeza que, en contraste con la población adulta, hacer actividades con niños y niñas fue más difícil no solo porque seguramente no tenían conexión, sino también por sus dispositivos. La abuelita de un niño se lamentaba porque para él era difícil entender un video a través de la pantalla tan chiquita del celular que tenían.

Ante la terrible ausencia de contenidos para estas personas, contar con materiales accesibles le hubiera facilitado su trabajo. Para varias de las personas del grupo incluso habría ofrecido más opciones autónomas, pues habrían podido navegar por sí mismos y encontrarlas.

Las personas con discapacidad no solo enfrentan barreras de accesibilidad, también situacionales, de aprendizaje, culturales y sociales. Pero poniendo el foco en la accesibilidad: ¿Cómo podemos hacer que nuestros contenidos sean accesibles? Mientras le seguimos exigiendo al Estado modelos de políticas públicas que pongan en el centro a las personas y busquen su autonomía garantizando más contenidos accesibles, desde Karisma les queremos ofrecer una guía.

En “Más autonomía digital y menos barreras” queremos compartir los tips de accesibilidad web y contenidos en redes que hemos aprendido. Creemos que esto será muy útil especialmente para las personas y organizaciones que trabajamos en derechos humanos, para que así hagamos efectivos los derechos de otras.

En la guía encontrarán no solo el contexto conceptual de la accesibilidad web, sino también recomendaciones para usar el color, aquello para tener en cuenta cuando diseñan y publican imágenes y otras piezas multimedia -incluidos los GIF-, los consejos para producir documentos de texto, ideas de accesibilidad en las diferentes plataformas, redes sociales y el propio sitio web, y otras cositas.

Esperamos que este documento aporte un granito de arena para que internet sea una oportunidad de información y participación para todas las personas. Finalmente, publicada con una licencia abierta que permite modificarla, ampliarla y mejorarla con la experiencia de otras personas, la guía permite retroalimentación para continuar el aprendizaje.