Elevemos la apuesta: implementemos el enfoque de DD. HH. en la IA colombiana

Dar alcance al concepto de responsabilidad en el cumplimiento de principios éticos para exigir, en línea con las normas de derecho internacional, la reflexión y acción frente a la legalidad del uso. Hay usos que no solo son demasiado riesgosos para los derechos de las personas -tanto que hay que regularlos restrictivamente, incluso prohibirlos-, sino que mientras no exista la ley no pueden desplegarse. Me explico, el reconocimiento facial como tecnología tiene usos no regulados en específico -como cuando sirven para autenticarnos en una plataforma que lo que debe es cumplir la ley, incluyendo la de protección de datos-, pero hay otros usos que por su alcance y afectación a derechos requieren de una ley especial -como los mecanismos de identificación biométrica masiva a través de IA usados por la fuerza pública, llegando incluso a ser prohibidos por no cumplir estándares-.