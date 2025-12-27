¡Feliz día del dominio público 2026!

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Biblioteca Nacional de Colombia ha desarrollado una hermosa costumbre de Año Nuevo: publica cada 1° de enero la lista de los autores y autoras colombianos cuyas obras pasan al dominio público. La próxima semana, como un homenaje a la memoria, revelarán el listado de 2026, compuesto por 17 personas que fallecieron hace 80 años, y en esta lista tenemos a una mujer.

¿Qué significa pasar al dominio público? Implica que vence el plazo de protección legal de la obra y finalizan los derechos patrimoniales, aunque los derechos morales permanecen y son perpetuos. En la práctica, esto significa que ya no será necesario pedir autorización para reutilizar estas obras, aunque siempre deberemos citar a su autor o autora.

En Colombia, el plazo general se cumple 80 años después de la muerte del autor, pero hay otros plazos como el que se refiere a personas jurídicas, donde son 70 años tras la publicación de la obra.

La Biblioteca Nacional construye esta lista esencialmente como homenaje a los autores y las autoras colombianos verificando el plazo general, aprovechando la información que tiene gracias a su posición privilegiada como receptora del depósito legal. El depósito legal es una institución clave para la memoria cultural, pues obliga a editores y productores a entregar ejemplares de todo lo publicado (libros, música y contenidos digitales) para garantizar su preservación y acceso futuro.

Tuve acceso al listado de este año y está muy bueno. Aunque predominan los escritores, este año hay una buena diversidad: hay un fotógrafo, un artista plástico, un arquitecto y varios compositores, entre los que destaco al pianista Luis A. Calvo, compositor, por ejemplo, del bambuco El Republicano.

Sin embargo, un dato resalta en 2026: el listado incluye a una mujer, la hermana María Margarita Fonseca Silvestre, religiosa y escritora fundadora de las Siervas de Dios, fallecida en 1945.

El caso de la hermana María Margarita sirve para explicar una novedad metodológica de la lista de este año. Hasta ahora la Biblioteca solo asociaba a autores con obras originales en su custodia. Este año se incluyen también las obras derivadas. Por ejemplo, de la hermana María Margarita la biblioteca posee una compilación de piezas dramáticas transcritas por su congregación. Las adiciones que hay a esa obra —como prólogo, anotaciones e incluso la selección—, son de sus autoras: Inés Fonseca Zamora y sor Gloria Stella Pardo Téllez, pero si alguien quisiera reusar la obra de la hermana allí encuentra los textos originales que fueron transcritos, y que pasan en 2026 a dominio público.

Con esta nueva adición a la lista vamos a poder consultar obras en la biblioteca, que aunque no son originales, mientras sea posible separar la obra original del aporte de los nuevos editores, la obra revive con el dominio público.

De los 17 autores de este año, cinco (incluida la hermana María Margarita) no tienen obras originales físicas en la colección, pero sí algunas derivadas que permitirán que su legado adquiera nueva vida. La lista la publicarán esta semana. ¡Ojalá visiten la web de la biblioteca y exploren según sus intereses!

¡Feliz día del dominio público!