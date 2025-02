Pensar fuera de la caja: contra amenazas arancelarias, propiedad intelectual

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Trump es el matón del globo y los aranceles su arma geopolítica. Aprendemos a marchas forzadas sobre el tema y nos tiene pensando en cómo responder. En su reciente escrito “Canada shouldn’t retaliate with US tariffs”, Doctorow dice que cuando Trump amenaza con los aranceles como arma comercial, no hay que responder con lo mismo. Sería mejor derogar el castigo a la evasión de las medidas tecnológicas de protección (MTP, candados digitales o DRM -en inglés-).

La propuesta de Doctorow, escritor y activista canadiense, es disruptiva ofreciendo una respuesta alternativa para pensar en este momento de incertidumbre, y vale la pena conocerla. Doctorow es un referente en la lucha por la reforma al derecho de autor. Su trabajo desafía el paradigma actual de ese sistema legal, promoviendo uno más justo, que equilibre la protección de los creadores con la posibilidad del acceso a la cultura y el conocimiento.

El eje de su propuesta son las MTP, una protección dentro del derecho de autor que incluye medidas penales. Hacer que la elusión de una MTP sea un delito se globalizó con los TLC con EEUU, algo que Doctorow rechaza porque restringe el uso de libros electrónicos, música, películas y software, dificultando el ejercicio de otros derechos sin proteger a los creadores. Él denuncia que las MTP lo que hacen es beneficiar a grandes plataformas como Amazon o Apple.

En su texto Doctorow explica que en una de las tantas negociaciones del TLC entre México, EEUU y Canadá, se obligó a México a “aprobar una ley antielusión que convirtió en delito la manipulación de los candados digitales. Desde entonces los mecánicos mexicanos no pueden “abrir” las cerraduras que las empresas automovilísticas estadounidenses instalan para bloquear reparaciones no autorizadas. Los agricultores mexicanos no pueden reparar sus propios tractores. Y, por supuesto, los desarrolladores de software mexicanos no pueden crear tiendas de aplicaciones alternativas para consolas de videojuegos y dispositivos móviles: deben vender su software a través de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, que se llevan el 30 % de cada venta”.

Doctorow cuenta que Canadá no necesitó ser obligado por el TLC, desde 2012 castiga como delito la elusión de las MTP. Agrega que cuando le pregunta a los políticos sobre la justificación, responden que es un requisito para el libre comercio, para exportar bienes y servicios a EEUU. Como Canadá, de hecho antes, Colombia también incorporó ese delito en 2009 y también lo justifican en las obligaciones comerciales con EEUU.

Para Doctorow la respuesta a la amenaza arancelaria de Trump podría ser que Canadá derogue la ley que convierte en delito la elusión de las MTP. Considera que así se “golpea a EEUU dónde más le duele”: en las rentas que extraen de mercados como el canadiense. Propone que Canadá promueva la creación de una tienda de aplicaciones móviles con una tasa de 5 % -lo que ya es mejor que el 30 % que cobran las empresas de EEUU-. Toca aclarar que para hacer esto la propia tienda deberá empezar ofreciendo una solución para eludir las MTP que evitan que los propietarios de los celulares instalen otras aplicaciones diferentes de las que autorizan las empresas fabricantes.

Esta respuesta, sigue Doctorow, fortalecería el derecho a reparar, permitiendo a los consumidores y técnicos hacerlo sin restricciones legales impuestas por las MTP, reduciendo la dependencia de servicios oficiales costosos y favoreciendo una economía más sostenible.

Además, serviría para abrir la competencia que crean las MTP para las empresas de EEUU. Doctorow lo ilustra con dos ejemplos: (a) para usar todas las funciones de los carros de TESLA -como la carga completa de la batería- sus dueños pagan decenas de miles de dólares en suscripciones durante la vida del aparato, incluso el comprador del auto usado pagará nuevamente lo que ya adquirió el anterior; (b) Hewlett Packard, pionera en este modelo de negocio, convirtió la tinta de impresión en el líquido más costoso, se vende a 10.000 dólares el galón. Todo gracias a la protección que tienen las MTP.

Por ahora los aranceles se pusieron “en espera”. Si más adelante Trump cumple la amenaza, EEUU podría estar violando acuerdos comerciales internacionales. Si otro país responde con estrategias similares, como sugiere Doctorow, también puede violarlos. Sin embargo, como todo en derecho, seguro hay argumentos para sostener una u otra posición.

No sé qué tan viable sea esta respuesta, pero no debería descartarse. Si en las negociaciones de los TLC para obtener beneficios arancelarios el cheque de cambio es más protección a la propiedad intelectual, cuando una de las partes desconozca los acuerdos arancelarios, debería ser posible responder abandonando protecciones a la propiedad intelectual. ¿Alguien estará analizando cómo hacer esto dentro del marco del derecho internacional? Parece que Europa lo hace, analiza instrumentos anti-coercitivos (como la “retorsión cruzada”). Hablemos de esto la próxima semana.