Preguntas sobre la supercomputadora de Petro

En desarrollo de un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos (EAU) se invertirán más de 50 mil millones de dólares para que Ecopetrol monte un megacentro de datos en Barranquilla, dijo Petro. Que el Estado tenga capacidad propia para hacer analítica de datos es interesante pero, otra vez, este anuncio deja más preguntas que respuestas.

Hay que aplaudir que se desarrollen capacidades para alojar y analizar los datos del Estado en el país, poder hacerlo es cada vez más un requisito para el correcto funcionamiento del Estado y lo es más si se quiere apostar por desarrollar inteligencia artificial localmente.

De hecho uno de los cuestionamientos más importantes al proyecto de ley de Infraestructura de Datos del Estado (IDEC) se relaciona con este tema, por las preocupaciones de sostenibilidad cuando el proceso se delega completamente en privados. Para tener capacidad de analítica de datos -sea esto para datos abiertos o para cualquier otra actividad, imagínense por ejemplo lo que necesita el DANE o el IGAC para hacer su trabajo cotidiano-, no es razonable ni sostenible que dependamos completamente de terceros. La solución usual es contratar servicios en la nube -que son computadores de terceros- y licencias con empresas privadas con las que terminamos casados. Depender de la nube y del pago de licencias es tercerizar costos de hospedaje y consulta -hardware y software de empresas privadas- que son muy altos.

Pero, ¿lo que se instalará será un gran data center? o ¿será una supercomputadora? -que fue lo que me sugirió alguien-, no sé. Un data center o centro de datos es un espacio para almacenar y procesar ingentes cantidades de información. La supercomputadora es una computadora de alto rendimiento, o un ambiente de cómputo de alto rendimiento, un espacio para que un conjunto de poderosos computadores unidos entre sí aumenten su potencia de trabajo y rendimiento, para realizar más de 1000 billones de operaciones por segundo. De acuerdo con el listado TOP500, que es el ranking de las 500 supercomputadoras más poderosas en el mundo, para junio de 2024 nueve de éstas están en América Latina, de las cuales Brasil tiene ocho, seis en manos de la petrolera estatal, Petrobras (si tiene curiosidad, la otra está en Argentina).

Sea lo que sea, Petro dijo que esa iniciativa estará en cabeza de Ecopetrol, que esa empresa debe exorcizarse del petróleo y apostar por la IA. Dijo que se trataba simplemente de juntar energía limpia con las troncales de fibra óptica y sumarle torres de data center para convertir a Colombia en potencia exportando inteligencia artificial, pero no explicó cuál es la apuesta en concreto. ¿Cuál es el plan? lo que sí dijo es que todos los datos del Estado deberían ir a ese proyecto en Barranquilla. Mientras se convierte a Ecopetrol en un productor de energía limpia, ¿será que la iniciativa aguanta dependiendo de Electricaribe?

En todo caso, como ya es costumbre no hay información disponible que explique lo que quieren hacer. No se dice nada en el acuerdo integral de asociación económica que firmaron con EAU en abril, tampoco encontré otro documento, no sabemos ¿Cuál es el rol de EAU en esto? ¿Qué pone ese país? ¿Qué va a controlar o no? ¿Cómo se va a relacionar con nuestros datos? Tampoco encuentro procesos contractuales, sólo vagas referencias en eventos públicos.

Sin importar si es una supercomputadora o un mega datacenter -habría que saber también para qué lo quieren, pero no sabemos-, hay más preguntas: ¿Por qué en Barranquilla?. El tema es que cualquiera de las dos soluciones tendrá un gran consumo de energía, y deberán evitar que el sistema se recaliente, es decir, evitar el sobreconsumo. Por eso usualmente los data centers y las súpercomputadoras se instalan en zonas como la Antártida, en el fondo del mar o en las montañas de Islandia, se evitan lugares donde las temperaturas son constantemente altas.

Sí, en Barranquilla están los cables submarinos pero la velocidad de transmisión de datos que puede proveer Internexa reduciría los costos si se ubica la supercomputadora o el datacenter en un lugar de temperatura promedio más fría, por eso no convence esa explicación. Es decir, cualquiera de estas soluciones a su modo apoyaría un ecosistema para desarrollo de la inteligencia artificial y nuevas oportunidades en educación, pero es mejor ubicarla en las montañas y desde allí conectarla a clusters y hubs alrededor del país que promueven esos temas. ¿Qué opinan los científicos del sistema geográfico colombiano? ¿Dónde están los estudios que digan que Barranquilla es el mejor lugar para esta supercomputadora? ¿Hay estudios comparativos con otros sitios del país?

Una última pregunta: ¿Qué vamos a comprar con 50 mil millones de dólares? Me pregunto esto porque por ejemplo, en 2022 la Frontier costó 600 millones de dólares. Es decir, la súpercomputadora número uno en el TOP500 de junio de 2024 -la Frontier- costó una pequeña fracción de lo que están presupuestando por acá tan solo dos años después.