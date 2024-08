Seguridad digital para las personas que defienden el medio ambiente

La Corte Constitucional declaró esta semana la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú. Hace unos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso CAJAR, decidió que defender derechos humanos es un derecho. En unas semanas tendremos la COP 16 en Cali… El escenario está dispuesto, hay que hablar de proteger a las personas que defienden el medio ambiente para que dejen de ser números en listas de registro de asesinatos. Eso incluye hablar de su seguridad digital.

Tenemos que enfrentar la acelerada transformación digital que vivimos, pero saber que tenemos que hacerlo no es tan evidente. “No fue fácil identificar los riesgos digitales de esta población, su defensa está tan atada a la tierra y a la realidad física de su comunidad, que al principio les costaba ayudarnos a reflexionar sobre cómo la tecnología se asocia con esas cosas que les pasa”, con esa frase Angie Ballesteros, una de las investigadoras, me entregó los resultados para escribir el informe “Hablemos de fortalecer la seguridad digital para la defensa del medio ambiente en Colombia” que publicó esta semana la Fundación Karisma.

El informe recoge lo que Karisma aprendió acompañando a seis organizaciones de base comprometidas con la defensa del medio ambiente en el país, las recomendaciones básicas que pueden ayudar a estas personas a mitigar los crecientes riesgos digitales que enfrentan y unas ideas para seguir este camino. Sabemos que entender y mitigar los riesgos que se derivan de nuestra incorporación de tecnología será una habilidad necesaria para defender derechos humanos y es crucial si queremos apoyar a quienes están protegiendo nuestro derecho a disfrutar un medio ambiente sano.

Escuchando a estas organizaciones, entendiendo su contexto y prácticas, identificamos seis amenazas principales: (1) Aunque, como ya les dije, no fue fácil hacer la conexión, lo cierto es que al analizar toda la información recogida es evidente que hay una intersección entre los riesgos digitales y el contexto ambiental. Las amenazas se trasladan al entorno digital, agravando la vulnerabilidad que ya tienen en el espacio físico y social. Se requiere un abordaje holístico a la seguridad de estas personas. (2) Una de las situaciones que más transitan de lo físico hacia lo digital son las amenazas y hostigamientos, sobresalen las que se dan por redes sociales y mensajería instantánea, sobre todo vinculadas con ciberacoso (hostigamiento constante) y doxxing (exposición de datos personales). (3) Con frecuencia el hostigamiento digital incluye la publicación de datos personales (doxxing), sobre todo la ubicación, que dadas las amenazas que sufren aumenta la posibilidad de violencia física. Vimos también que incrementan las estafas de la delincuencia común que identificamos como una amenaza importante para esta población. (4) Para estas personas, tener perfiles públicos, informar y mantener contacto directo con la gente a través de internet es clave para sus agendas y lo perciben como un escudo protector, sin embargo, también reconocen que puede incrementar su vulnerabilidad. Es un dilema con el que lidian en forma empírica y solitaria ante la constante ausencia del Estado en sus territorios. (5) La defensa del territorio no solo supone enemigos externos, es frecuente que genere fragmentaciones sociales e importantes desafíos comunitarios, las amenazas provienen también de personas cercanas y también se muda a internet y sus canales de comunicación. (6) Finalmente, por diferentes motivos -incluyendo en forma prevalente los costos que esto supone- las infraestructuras tecnológicas de estas organizaciones suele ser los dispositivos personales de quienes hacen el trabajo y, además, estas personas en la práctica tampoco separan su vida personal de su activismo, incluso suelen estar conectados con sus actividades económicas. Este es un importante desafío para la coordinación, comunicación y gestión de la información de la organización del que las personas no suelen ser conscientes y por tanto usualmente está desatendido.

Con base en esta caracterización se construyeron nueve recomendaciones básicas que de implementarse pueden mejorar en forma sustancial la seguridad digital de estas personas. Estas recomendaciones aparecen también en el fanzine “la canoa salvavidas” que incluye tips prácticos adicionales.

Por último, en el informe se identifican acciones adicionales para seguir en el camino de mejorar la seguridad digital de estas personas. En primer lugar, se requiere aumentar su resiliencia digital y esto supone aumentar su conciencia sobre los riesgos digitales y fortalecer sus capacidades en el tema. El segundo punto sería apoyar el uso estratégico de las tecnologías digitales incrementando así el impacto en su activismo mientras se mitigan los riesgos. El tercer punto consiste en seguir investigando los riesgos que enfrentan para entender mejor sus vulnerabilidades e incluso anticiparnos a amenazas más sofisticadas. Finalmente, este informe debe ser también un llamado para que las autoridades encargadas de la protección de estas personas implementen medidas de seguridad digital en sus esquemas y rutas de atención.