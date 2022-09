A la vicepresidenta

Entiendo que no ha pasado un mes siquiera desde su posesión, pero un mes es poco menos que una eternidad para un niño que recibe a lo más un plato de comida por día. Y para su mamá, por supuesto.

Con riesgo de sumarme a la larga fila de ciudadanos que se han tomado la libertad de encasillarla en nichos mal imaginados, me he atrevido a pensar que es usted la autoridad que más claramente puede entender lo que he afirmado arriba. Recurro a usted para solicitarle haga lo imposible por empujar para que se implementen cambios necesarios y no perdamos una generación más de niños que por falta de los recursos más básicos se quedan sin educación, además de ganarse el sinnúmero de problemas que les traerá la mala nutrición en su niñez.