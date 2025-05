A propósito de una afirmación equivocada sobre una conmemoración relevante

Resume e infórmame rápido

El miércoles 30 de abril de 2025 organizamos en la Universidad Externado de Colombia la conmemoración del 41er aniversario del magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla, el cual contó con la presencia de distintas personalidades de la vida pública del país. A pesar de que el evento fue emotivo y logró el objetivo de sensibilizar y reflexionar sobre nuestro pasado y presente, nos encontramos sorpresivamente con que en su columna del domingo 4 de mayo, en la adenda No. 2, el señor Ramiro Bejarano afirmó textualmente: “Recordar los 41 años del magnicidio de Rodrigo Lara intentando invitar al hijo de Pablo Escobar y llevando a otros canallas no es un acto de perdón, sino una irresponsabilidad y un atropello a la memoria del inmolado ministro”. Quienes asistieron al evento saben que la apreciación de Bejarano es totalmente falsa y representa una grave distorsión de los hechos, pues el homenaje conmemorativo fue organizado por la Fundación Jorge Lara Restrepo como parte de su compromiso con la memoria, la justicia y la reconciliación. Esto nos lleva a rechazar categóricamente las afirmaciones del columnista en cuestión.

Somos la Fundación Jorge Lara Restrepo, la cual trabaja por seguir el legado de nuestro inspirador Jorge Lara -hijo de Rodrigo Lara Bonilla- quien con su energía, compromiso, amor y deseos de construir la paz, buscó hacer de Colombia un país mejor. Hoy, Jorge no está con nosotros, pero seguimos su legado de forma entusiasta, pues tenemos claro que sus sueños también son los nuestros y los de mucha gente más que se ha ido sumando a las diferentes iniciativas que tenemos en distintos lugares del país. Quienes nos involucramos en estos proyectos, entendemos la importancia de no olvidar a los mártires que ofrendaron su vida por cumplir con su deber e ir más allá de su responsabilidad, como fue el caso del ministro asesinado.

La película Lara: El hombre que intentó salvar Colombia se presentó en estreno exclusivo para Colombia en el marco del homenaje. Fue producida y financiada por Banijay, Scenery y Mags Gavan, prestigiosa directora del Reino Unido, ganadora de premios Emmy y BAFTA, cuya trayectoria ética y profesional es ampliamente reconocida. Esta película documental retrata con profundidad la lucha de Jorge Lara Restrepo, su búsqueda de justicia por el crimen cometido contra su padre y su legado, asesinado por enfrentar a organizaciones criminales con dignidad y valor. La aparición en la película de Juan Pablo Escobar responde a un acto personal y valiente de reconciliación y perdón entre Jorge Andrés Lara Restrepo y Juan Pablo Escobar, ocurrido hace más de doce años; por esta razón, Jorge lo invitó en aquel entonces a hablar públicamente sobre historia, memoria, violencia y la necesidad de sanar.

Dicho esto, consideramos que las afirmaciones de Bejarano no pueden considerarse un simple error, ya que responden a una información tergiversada, sensacionalista y profundamente irresponsable —posiblemente tomada de Noticias Uno, medio que había hecho una afirmación similar, pero que ya hizo la respectiva rectificación en su emisión central del sábado 3 de mayo— que minimiza la memoria de un mártir de la democracia y desinforma al público sobre el sentido ético del trabajo que realizamos.

La Fundación Jorge Lara Restrepo se ha dedicado a servir a las comunidades más vulnerables de Medellín y otras regiones del país, desde la coherencia, la búsqueda de verdad y el compromiso con una paz real, sin impunidad. La honorabilidad y el coraje de Jorge Andrés Lara Restrepo, así como la integridad, firmeza moral y el sacrificio de Rodrigo Lara Bonilla, merecen respeto.

Los asistentes al acto, pueden dar fe de los hechos, ya que en ningún momento se hizo apología al delito, ni en la película o en los comentarios de los oradores, moderadores y la organización en general. En esa vía, también es salida de tono y muy irrespetuosa la afirmación textual que hace Bejarano de que se invitó a “otros canallas”, pues todos los presentes fueron personas de gran trayectoria. ¿O a quién se referirá el columnista? ¿Se trata acaso de la actual ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz? ¿O del politólogo, historiador y escritor (y colaborador de El Espectador) Petrit Baquero, o de la ex viceministra de Justicia y del Derecho, y actual directora del doctorado en Derecho Jhoana Delgado? ¿O se referirá a nosotros, los integrantes de la Fundación Jorge Lara Restrepo, Paulo Lara Restrepo, Lina y Carolina Flórez García y Edgar Niño García? ¿O a los docentes, estudiantes y trabajadores de la Universidad Externado de Colombia? ¿O a la viuda del ministro, la señora Nancy Restrepo de Lara, o demás familiares de Rodrigo Lara Bonilla? ¿O se refiere a los diferentes embajadores, funcionarios, periodistas y demás personalidades de la vida nacional que asistieron al evento, incluyendo el director de El Espectador?

Por todo lo anterior, solicitamos al señor Ramiro Bejarano una rectificación pública, con la misma visibilidad de la nota difundida, que ha afectado, no solo a la Fundación Jorge Lara Restrepo y a la Universidad Externado de Colombia, sino a la memoria de una víctima del narcoterrorismo y al proceso colectivo de reconciliación que Colombia tanto necesita. Las afirmaciones del columnista son totalmente inaceptables, pues un formador de opinión debe tener responsabilidad en los juicios y las informaciones que emite, así se trate de la columna de un particular. Puede el columnista, por supuesto, reconocer su equivocación sobre lo que dijo de un evento al que no asistió, pues así también se va construyendo la paz.

La Fundación Jorge Lara Restrepo no callará frente a los intentos —ya sea por ignorancia, irresponsabilidad, intereses particulares o sesgos ideológicos— de desinformar o politizar la verdad. Con el apoyo de muchas personas, como nos lo expresó el mismo director de El Espectador, seguiremos honrando la vida de Rodrigo Lara Bonilla, su legado de justicia y legalidad, y el compromiso inquebrantable de Jorge Andrés Lara Restrepo por transformar el dolor en acción, la pérdida en servicio y la memoria en esperanza.

Edgar A. Niño García. Vicepresidente de la Fundación Jorge Lara Restrepo. y Lina y Carolina Flórez García

Lina y Carolina Flórez García. Cofundadoras y directoras ejecutivas de la Fundación Jorge Lara Restrepo. Productoras en Colombia de la película documental “Lara: el hombre que intentó salvar Colombia”.

