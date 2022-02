Cartas sobre la Ley de Garantías, un editorial y el estado del país

Sobre la Ley de Garantías

Es absurdo que exista una ley que detenga el libre desarrollo de la función pública. El Estado no debe frenar nunca, aun cuando surtan dudas y el fantasma de la corrupción se encuentre al acecho. La clave del asunto es que existen órganos especializados para evitar estos males (Procuraduría, Contraloría e incluso la misma Fiscalía) que deben bastar para este objetivo. Pero tener una ley que detiene al Estado en sus funciones para evitar la corrupción (la cual no es efectiva tampoco) solo evidencia un problema de fondo que no se resuelve deteniendo el Estado cada dos años de cara a unas elecciones. Es imperdonable este desgaste estatal.

Andrés Felipe Sierra Arango

Sobre un editorial

Pasó, con más pena que gloria, el Día del Periodista (9 de febrero) con el editorial sobre los problemas como gobernador y senador de Richard Aguilar.

Asunto de interés general no lo veo, decisivo tampoco, de actualidad menos, pues se remonta a los años 2014 y 2015; otra cosa es que ya la Fiscalía y la Corte le están metiendo diente a sus desvíos.

Sin desconocer la gravedad de los hechos por los cuales se le investiga, no lo percibo terminante y fundamental para merecer este despliegue. Parece ser que ya perdimos la memoria de en cuántos extravíos como el del señor Aguilar se han visto inmersos otros gobernadores y senadores.

Siempre nos han dicho que el editorial es un artículo de fondo, para crear opinión de la mano de la actualidad. La verdad, ni de lo uno, ni de lo otro, era como para una columnita.

Hernán Salazar Hurtado

Sobre el Gobierno y el estado del país

¿Qué esperamos de bueno en un Gobierno de ladrones que manipulan y manejan todo a su antojo para beneficio exclusivo de sus roscas políticas privadas y sus familiares? Y cuando digo todo incluye todos los entes de control del Estado: Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, tribunales, Fuerzas Militares, medios de comunicación, grupos al margen de la ley y narcotráfico.

¿Quién puede salvar a este país si su pueblo, por su ignorancia, es indolente y no tiene amor patrio? En lugar de buscar el cambio apoyan y respaldan a esos políticos o gobernantes corruptos. Duele y da mucha tristeza, pero así es. Por eso el atraso monumental de este país.

Mario Alberto Figueroa Ruiz

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com