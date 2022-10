De Luis Guillermo “Luigi” Echeverry por un Alto Turmequé con información errada

Soy miembro activo de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., desde marzo de 2019, cuando fui designado por la Asamblea General de Accionistas, y desde entonces presido ese cuerpo por encargo de mis compañeros directores. Durante el desempeño de dicha responsabilidad, solo he encontrado en la compañía profesionales de talla internacional y seres humanos extraordinarios, llenos de una pasión por todo lo que representa “la iguana” que simboliza los principios y la misión de la compañía, y una mística de trabajo insuperable en el personal que desempeña todas las posiciones del Grupo Empresarial, desde los trabajadores en los campos petroleros hasta el personal directivo y el presidente de la compañía.

Mi mandato fiduciario terminará el día 24 de los corrientes, y lo que me llevo en el corazón es una infinita gratitud, gran alegría y satisfacción por cada momento que he vivido durante este encargo fiduciario que he considerado un servicio al país y a la compañía. Agradezco todo lo que he aprendido y el privilegio que ha sido compartir con mis compañeros de junta, con todas las personas del grupo con que he interactuado, y me queda la tranquilidad del deber cumplido.

Las cifras y los resultados históricos registrados representan el gran esfuerzo y sacrificios de todo este gran equipo de trabajo por la compañía, sus accionistas y el país, durante años muy complejos. El desempeño de la compañía durante este periodo habla por sí solo. Los resultados son públicos, y dejan la gran compañía que recibimos al llegar convertida en un grupo empresarial listo para competir en las grandes ligas del mercado energético regional y mundial.

Creo que como director del diario que fundaron sus antecesores en Medellín y que manejaron con total honorabilidad y un sentido intachable de rigurosidad informativa, bajo la premisa de que la verdad es lo que se dice, y la calumnia, el engaño y el delito lo que se denuncia, entenderá las razones por las cuales hoy me dirijo a usted.

Publicó el diario El Espectador en la sección “Alto Turmequé” del día domingo 9 de octubre, una nota titulada “el rastro de Luigi”. Rastro, señor director, es algo dejan los animales o los delincuentes, y yo no soy ni lo uno ni lo otro, y tengo nombre completo.

Hace el redactor de la nota referencia a supuestas imposiciones mías en altos cargos directivos de la compañía, lo cual relaciona injustamente con la llegada de tres personas a Ecopetrol S.A., pasando por alto que se trata de personas independientes, honorables, serias, con una larga trayectoria profesional especializada y que han demostrado ser muy valiosas para la compañía.

Desafortunadamente, para los lectores, para el diario y para todos los mencionados en la nota de la referencia, ese escrito resultó calumnioso, genera un daño reputacional a estas personas al colocarlas ante la opinión pública en una posición que perjudica su buen nombre profesional, su reputación personal e incluso puede generarles la pérdida de su derecho al trabajo.

Tan son falsos, arteros y mañosos esos enunciados, que al doctor Germán González lo vine a conocer virtualmente el viernes pasado 7 de octubre de 2022 en medio de una reunión virtual de junta directiva. Yo ni sabía quien era él, y es totalmente falso que el Dr. González hubiera llegado a trabajar a Ecopetrol por imposición mía, pues averigüé, y él llegó a la empresa durante el término del gobierno anterior y se vinculó por medio de un proceso abierto de competencia por un cargo.

En los casos de las doctoras Diana Escobar H., y Diana Abaunza M., es cierto que a ambas las conozco, y puedo acreditar de que son profesionales altamente competentes y con muchos años de experiencia en los campos en que sirven a la compañía. Es necesario dejar claro que Ecopetrol S.A. puede certificar que ambas participaron de rigurosos procesos de convocatorias en las cuales fueron seleccionadas por mérito profesional, por tanto, en ningún momento puede afirmarse que su contratación pudo obedecer a imposición alguna de mi parte.

Diana Escobar Hoyos es abogada, especialista en Derechos Humanos, con más de veinticinco años de experiencia profesional en cargos en grandes organizaciones privadas y entidades públicas, en procesos de reinserción socioeconómica, atención a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y gestión para el desarrollo sostenible. En la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se desempeñó en los cargos de: directora de Pedagogía para la Paz, comisionada adjunta para la Legalidad y la Convivencia, y como asesora presidencial. Nunca estuvo adscrita a la Secretaría Privada del ex comisionado de Paz, Miguel Ceballos, como lo afirma la nota.

Diana Abaunza Millares es abogada con amplia experiencia en el sector de defensa y derechos humanos, con larga trayectoria de desempeño exitoso en manejo de convenios de seguridad y manejo de relaciones público-privadas, fue viceministra de políticas y relaciones internacionales en el Ministerio de Defensa y viceministra de política criminal y justicia restaurativa.

También es falso que el viernes 7 de octubre se realizó una “Asamblea Extraordinaria de Ecopetrol para cambiar cuatro miembros de la junta directiva”. Es equívoca la fuente e incorrecto el escrito también en este aparte. Ante la solicitud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de tramitar la realización de un una Asamblea Extraordinaria de Accionistas con el único propósito de presentar una nueva plancha de junta directiva, lo que se hizo ese día, en cumplimiento de lo que estipulan los estatutos y los reglamentos de la compañía, fue realizar un comité de gobierno corporativo y una reunión extraordinaria de junta directiva, que atendió y dio tramite a la solicitud del socio mayoritario y dominante.

En el mismo escrito se me califica de “mecenas de Duque”. Ya quisiera yo poder ser un mecenas en el sentido que parece decirlo el artículo, pero si el mecenazgo se refiere a mi peculio reputacional en materia de la promoción de talento a nivel presidencial, agradezco profundamente el elogio.

Lo único cierto del escrito es que fui el gerente de la campaña presidencial de 2018, después de la cual nunca ocupé cargo público alguno, y asunto que no guarda conexión con mi larga experiencia en actividades empresariales privadas y en el manejo de juntas directivas de grandes corporaciones como las entidades del Banco Interamericano de Desarrollo.

Me enorgullezco y no tengo por qué ocultar la larga relación personal de amistad que tengo con el expresidente Duque, que se fundamenta en un gran respeto mutuo y una total independencia intelectual y personal.

Finalmente, quiero decirle que lamento que la nota fuera publicada sin que la información fuera verificada y contrastada con la administración de Ecopetrol y con las personas a las cuales se hizo alusión, pues sin duda proviene de fuentes que llevaron al periódico a faltar a la verdad con la gravedad de calumniar, injuriar y hacerle un daño a mi buen nombre y con ello a tres personas y a la compañía en la que aún sirvo como presidente de la junta directiva.

Luis Guillermo Echeverri Vélez.

