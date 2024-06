De Temístocles Ortega sobre su proceso

Ocupo su atención para referirme a la información en relación con un proceso penal que adelanta la fiscalía 12 delegada ante la Corte Suprema de Justicia -Sala de 1a Instancia- en mi contra.

El delito por el cual se acusó en la audiencia de la semana pasada, como continuación del trámite procesal, es el de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. No se trata de delitos de falsedad o peculado en favor de terceros. La información así dada no es correcta, en tanto, reitero, por estos delitos no se hizo ninguna acusación.

El requisito que la Fiscalía dice que no se cumplió en dicho contrato es una certificación de la Aeronáutica Civil para ampliar la pista del aeródromo de López de Micay, obra que venía haciendo de años atrás la propia Aeronáutica Civil, quedando los últimos 200 metros sin pavimentar. Para dicha ampliación formuló el proyecto respectivo la Alcaldia Municipal de López de Micay y contrató, después de los trámites correspondientes, la Gobernación del Cauca en 2014 cuando ejercí funciones como Gobernador.

La obra se terminó, entregó y recibió satisfactoriamente. Así lo constatan y certifican la Contraloria General de la República, el Departamento Nacional de Planeacion y la propia Alcaldía Municipal. Hoy, 10 años después, está en pleno uso y normal funcionamiento.

La investigación NO es sobre inversión irregular ni pérdida de recurso alguno. Todos los elementos probatorios, sin excepción, afirman que los trámites y revisiones técnicas, financieras y jurídicas se hicieron en las instancias pertinentes del Municipio, la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Departamento, la secretaría técnica del OCAD Pacífico y el DNP. Estas afirmaciones pueden perfectamente constatarse en los documentos que existen en el expediente.

La audiencia de acusación es un trámite del proceso penal que abre la etapa del juicio en donde con absoluta certeza, al hacer la valoración probatoria, la decisión final será favorable y en el sentido de que no hay ninguna responsabilidad de mi parte con el consiguiente archivo de la investigación.

.Temístocles Ortega Narváez.