Dinero para el fútbol femenino es fundamental, pero para los dirigentes no

Desde que estoy estudiando Comunicación Social y Periodismo, la misión de un periodista es siempre buscar la verdad y no seguir creyendo en lo que dicen los comunicados oficiales, las declaraciones de los funcionarios, porque detrás de todo eso hay una cantidad de mentiras. Por eso he tomado la decisión de escribir esta respuesta al editorial del 4 de noviembre de 2021, titulado “Por fin más apoyo para el fútbol femenino”, acerca del apoyo que hizo el Gobierno al fútbol femenino.

El discurso de los presidentes de la Dimayor ha sido que no hay plata para hacer el campeonato femenino y el Ministerio del Deporte, en una actitud generosa, le ofrece plata para que organice la Liga, pero los directivos de los clubes no quieren aceptar el dinero, con el argumento de que les van a vigilar las cuentas de lo que se gastan. Sin embargo, varios periodistas deportivos y aficionados nos hemos dado cuenta de que los dirigentes se gastan el dinero del fútbol en carros, fincas, apartamentos, etc. No se reinvierte en el fútbol femenino y eso es muy triste.

El anterior ministro del Deporte Ernesto Lucena, ofreció $1.500 millones a la Dimayor para realizar el campeonato de este año, de los cuales $900 millones fueron utilizados para realizar una liga de dos meses entre julio y septiembre, y el resto fue devuelto al Ministerio. Al final, la pobreza y la mediocridad del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, y los dueños de los clubes influyeron en la realización del torneo femenino.

El próximo año Colombia realizará la Copa América Femenina y para esta ocasión el ministro del Deporte, Guillermo Herrera Castaño, le ofreció $3.000 millones a la Dimayor para organizar dos ligas femeninas en 2022, pero lamentablemente los directivos no van a aceptar ese dinero. Lo único que ellos quieren es seguir maltratando el talento de las mujeres, con la excusa de que no hay plata para organizar el campeonato femenino, y seguir generando incertidumbre en las jugadoras del fútbol profesional de nuestro país.

Raúl Camilo Sánchez Parada. Estudiante de Comunicación Social y Periodismo, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN).

