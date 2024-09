Dolor de patria por inseguridad y violencia

Soy suscriptor de El Espectador desde hace años, y por razón de mi edad (85 años) y mis limitadas condiciones de salud no tengo actividad diferente a la lectura, y por mi origen campesino (nacido en Sumapaz) vivo muy presente las necesidades de nuestro precioso campo, privilegiado por Dios, con todos los climas y latitudes. Esto le da la razón al columnista Alejandro Reyes Posada en su columna titulada “La agricultura es la ventaja competitiva de Colombia”, en la cual resalta el Acuerdo de Paz firmado con las FARC, consistente en una reforma rural integral que reivindique las regiones olvidadas, pues nuestros pequeños campesinos trabajan la tierra poniéndoles el pecho al sol y al agua, es decir, sufriendo los rigores del tiempo, pero por falta de carreteras terciarias para sacar sus productos tienen que entregarse a intermediarios que son quienes disfrutan de sus ganancias, reforma que no se ha cumplido y, por el contrario, es atacada a diario. Esta situación me produce verdadero y profundo dolor de patria. Leer en editoriales y columnistas diariamente los abusos cometidos por grupos armados al margen de la ley, dominando territorios, camuflándose como disidencias, buscando el estatus político que todas las publicaciones les otorgan, cuando no son más que grupos de mafiosos al servicio de las toneladas de dólares producidas por el narcotráfico, que es el que gobierna al país. Estas publicaciones, antes que proporcionar noticias, me parece, le están sirviendo de publicidad al poder de esos nefastos grupos.

Repito que me produce verdadero dolor de patria ver a nuestras hasta hace poco gloriosas Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y de Policía, mudas, arrodilladas ante los dólares del narcotráfico. ¿En dónde quedó la soberanía de la nación?

Leovigildo Micán Morales

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com