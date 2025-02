El consejo de ministros, circo para el pueblo

Resume e infórmame rápido

Hacía mucho tiempo que los colombianos no teníamos la oportunidad de presenciar un espectáculo tan divertido como bochornoso.

No queda claro si se trata de ingenuidad o de “transparencia”, como él mismo lo llamó, pero la dosis de circo que recibió Colombia anoche supera con creces, a mi parecer, el rating de cualquier reality show. Tuvimos la inédita oportunidad de ver, desde adentro, el sainete que refleja por qué estamos como estamos en Colombia… muy mal. Quedó en evidencia, de manera flagrante, la incapacidad e ineptitud que muchos suponíamos, pero que nunca se había visto con tanta claridad. La ausencia de liderazgo, dirección y cohesión en el gobierno del presidente Petro es alarmante. Su permanente divagación y elucubración resultan casi desesperantes, al igual que su constante evasión de la responsabilidad ante el fracaso. ¿Los culpables son los ministros y no él? ¿Habrase visto?

Uno esperaría que en una reunión de tan alto nivel se llegaran a conclusiones concretas y se definieran acciones claras. “Datos y cifras, revisemos los indicadores”, dirían y exigirían los gerentes. ¿Dónde están los planes para corregir los indicadores que no se están cumpliendo? Pero no, de eso no se habló en más de seis horas de concilio. En cambio, el presidente divagó en anécdotas y reflexiones insulsas, más propias de una cátedra académica o una tertulia de amigos que de un Consejo de Ministros. ¿Tan bajo hemos caído? Ni Chávez en sus anecdóticos ‘Aló, Presidente’.

También quedó en evidencia la pobre capacidad de intervención de la mayoría de los asistentes. Se salva, diría yo, el presidente del DAPRE por su capacidad oratoria y sentido común, y quizá, en menor medida, el ministro de Minas. Lo demás, lamentable: una mezcla de sumisión excesiva, reverencia absurda y la ausencia de criterios o disensos que permitieran construir planes de mejoramiento o, al menos, corregir el rumbo. De pragmatismo, nada.

En resumen, fue un espectáculo que mostró con crudeza lo mal gobernados que estamos. Los colombianos merecemos algo mejor y esta transmisión en vivo —que resultó ser un arma de doble filo— no hizo más que evidenciarlo.

P.D. ¿Dónde estaba el ministro Cristo?

Nicodemus Fernández Rozo

