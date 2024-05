El presidente da golpes de opinión “blandos”

El pasado 18 de abril, durante un evento, el presidente de la República anunció que el día siguiente, es decir, el 19 de abril, sería un día cívico para las entidades de orden nacional. Este día fue bautizado como “Día de la Paz con la Naturaleza”. Sin duda, uno puede criticar al Gobierno por muchas cosas, pero no por falta de inventiva para nombrar sus iniciativas. Esto se dio en medio de una posible crisis energética en gran parte del país y de un desabastecimiento de agua en Bogotá. El presidente argumentó que esta fecha era especial para reflexionar en casa sobre las consecuencias del cambio climático y cómo nuestras acciones cotidianas impactan el mundo. Además, mencionó que estar en casa fomentaba el ahorro de energía y que todos los ciudadanos debían tenerlo como objetivo en el día cívico.

La pregunta que surge es: ¿cuándo se le ocurrió esta idea al señor presidente? ¿O a quién en la Casa de Nariño se le ocurrió? Porque la respuesta parece ser que fue mientras daba el discurso. Literalmente, el decreto no existió hasta horas después del anuncio del presidente, como si los redactores hubieran tenido que escribir un decreto exprés en el último momento. ¿Por qué la Casa de Nariño no anunció esto con al menos una semana de anticipación para que la opinión pública lo discutiera y las entidades territoriales también lo analizaran con calma? Estoy seguro de que si este día cívico se hubiera hecho con tiempo prudente de anticipación, no solo las entidades privadas sino casi todas las territoriales se habrían sumado sin mayor problema.

En cambio, este anuncio generó estrés, confusión y división. El “Día de la Paz con la Naturaleza” se convirtió en la noticia perfecta para que los líderes de la oposición atacaran ferozmente, especulando si se decretaba por el cumpleaños del presidente o por el M-19. Por su parte, ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, cuyas administraciones tienen amplias diferencias con el Gobierno, dieron un golpe de autoridad anunciando de manera que no aplicarían ni fomentarían el día cívico, obviamente como movida política contra el Gobierno, y cómo no hacerlo si se les da semejante papayazo.

La Presidencia tuvo una buena idea que la opinión respaldaría, pero su ejecución e incluso su mala elección de fecha la convirtieron en una trinchera de guerra, donde los perdedores fueron la naturaleza, la imagen del Gobierno y la ciudadanía en general. Una vez más, se demuestra que el presidente no sigue consejos de comunicación y que a veces sus ideas, buenas o malas, no pasan por el filtro de su equipo de consejeros (y si lo hacen, que se vayan todos).

Daniel Leguizamón.

