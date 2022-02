Fútbol sin contexto en el partido más importante de la eliminatoria

No es coincidencia que en el partido más importante de la historia del continente los jugadores que le cambiaron el rumbo hayan sido ambos colombianos. La gloria en la que se regocijó Quintero frente a la expulsión de Barrios en la llamada “final del mundo”, de la Copa Libertadores, me viene a la mente hoy, días después del shock que me quedó desde el minuto 85 del partido Colombia vs. Perú.

Un comediante argentino viralizó una teoría que profesa que el jugador colombiano carece de contexto al jugar al fútbol, así como un día fuimos a Argentina y goleamos 5-0 a los locales mandando al repechaje a la finalista del mundo, o cuando nuestro ídolo René Higuita sacó una pelota con un escorpión en nada menos que el estadio Wembley, o aquella vez cuando nuestro máximo goleador histórico falló un penalti en una fase decisiva de Champions para luego dejar atrás a un defensor y bañar al arquero desde fuera del área.

Pues bien, nunca me había tomado en serio dicha teoría, que si bien se justifica en hechos fue propuesta y se entiende desde el humor. Sin embargo, ante el baldado de agua fría que nos calló de sorpresa el viernes pasado, que no tiene argumento futbolístico alguno, dicha conjetura explica, de alguna manera, por qué sucedió lo que sucedió.

Dándole vueltas a la situación, desde la frustración de quedarnos sin Mundial, llegué a la conclusión de que no es solo el jugador colombiano el que carece de contexto futbolístico: el técnico, los periodistas y los hinchas son partícipes directos de esta decepción. Ya son casi 600 minutos sin gol, y ante la frustrada convocatoria de Muriel, Rueda lo reemplaza contra todo pronóstico con un volante de marca, que no tiene experiencia con la selección, como sí la tiene el delantero Teófilo Gutiérrez. Asimismo, 500 hinchas peruanos silenciaron durante todo el partido a 40.000 colombianos, que parece viajan desde todos los rincones del país cada fecha solo a tomarse una foto en el Metropolitano. Todo esto, en lo que pudo ser el partido más importante de la eliminatoria.

Jugar al fútbol sin tener en cuenta las circunstancias trae glorias, como el 5-0, el escorpión o aquel gol en la llamada “final del mundo”, pero también trae altibajos como este, en donde curiosamente los jugadores tuvieron el contexto en su cabeza los 90 minutos. Hay que apoyar y levantarnos, porque en las circunstancias actuales y en la mente de todo el contexto futbolístico estamos sepultados, pero es menester que ninguno olvide que, para bien o para mal, el jugador colombiano juega a la pelota sin tener en cuenta el contexto.

¡Nos hablamos el miércoles!

Juan Pablo Martínez Landeros.

