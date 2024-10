Glosas de los accionistas de Air-e sobre un artículo

El pasado 6 de octubre del año en curso se publicó un artículo titulado “Los posibles abusos de Air-e que afectaron a sus usuarios”. En dicho artículo se hacen una serie de afirmaciones carentes de evidencia, utilizando términos que afectan nuestro buen nombre y reputación, como las expresiones: “movidas cuestionadas”, “opacos y amañados” y “marrullas”.

Adicionalmente, este lenguaje que se repite en el artículo, trasciende negativamente al entorno económico en el que opera Air-e, generando un escrutinio innecesario e injustificado contra la sociedad y sus partes vinculadas, frente a quienes se sugieren inexistentes comportamientos delictivos.

No hay duda que el artículo contiene afirmaciones que parten de informaciones incorrectas y algunas de ella falsas, que esperamos y solicitamos que se corrijan.

Veamos:

Primero. Frente a algunos contratos se dice que “Fueron firmados por Air-e con su propia generadora de energía”.

Falso. Air-e nunca generó energía y no cuenta con una “generadora” por lo que toda la energía que compra la empresa es generada por terceros , a quienes la empresa tuvo que comprarles.

Segundo, “Todo se fue al mismo bolsillo, del mismo dueño. Solo en ese contrato en esa marulla, tuvieron utilidades cercanas a 40 mil millones mensuales por seis meses, para un total de $240.000”

Esta afirmación es absolutamente FALSA. Air-e no recibió utilidad alguna en la venta de esta energía. Las cuentas hechas en el artículo son absolutamente incorrectas.

Esto es fácilmente demostrable, pues los precios a los que se vendió por parte de Air-e eran exactamente los mismos a los que le vendieron a la empresa. Es decir, no obtuvo margen alguno. Es así como a empresas como TEBSA y otras reconocidas empresas del sector, se les paga al mismo precio que se ofertó.

Anexo 1. (Acta Generador Oferta CP-CSSC2023-004, Detalle cálculo Pc – Generador, contratos de respaldo y oferta convocatoria).

El precio de 689 $/kWh no es trasladado en un 100 % al usuario final. Lo que se puede trasladar es aprox. 593 $/kWh. Este valor fue superado en la bolsa de energía en más de 1.400 horas en lo corrido del año 2024. Adicionalmente, por dichas fechas, en las convocatorias de compra de energía en la plataforma SICEP, realizadas por las empresas ENEL (Bogotá ) y ESSA (Santander), el precio máximo de adjudicación fue de $690 y $699,8 para el año 2024. (ver anexo 2)

Tercero, “En el primer semestre de 2024 la crisis de Air-e ya había transcendido en el mercado. Las empresas se cuidaron en ofertarle mucha energía, porque era una empresa que tenía alto riesgo de no pago, no otorgaba garantías y tenía una percepción de que compraba a un precio bajo”

Esta afirmación es falsa y busca excusar el oligopolio de los generadores, que no le venden energía a la población vulnerable. La negativa a la venta, como fue denunciado ante la SIC, no empezó en el 2024 por la “crisis” de Air-e como se da a entender. Desde el año 2022 los generadores prácticamente no vendieron energía a la empresa. En estos tres años se realizaron 12 convocatorias en las cuales solo se logró comprar el 4% de lo que se ofertó. (ver anexo 3).

Sobre la afirmación de que “no otorgaba garantías” Air-e requirió como garantía una póliza de seguros que cubriera el 3 % del valor de la oferta, esto en cumplimiento del numeral 5.4 y 8.12 de la resolución CREG 130 de 2019, que no permite celebrar contratos sin mecanismos de cubrimiento de riesgos. Así mismo, se advierte que la exigencia de este tipo de garantías es normal y hace costumbre entre todos los agentes comercializadores, quienes en sus convocatorias, exigen idénticas condiciones de garantías que las que exige Air-e (por ejemplo, ENEL, EPM, CELSIA).

Estas empresas no tienen problema en que les oferten desde el 2022, como en efecto sí le pasaba a Air-e a pesar de ofrecer las mismas garantías.

Cuarto, “A partir de esa fecha, hay dos contratos de venta de energía por encima de 446 $/kwh y hasta 546 $/kwh que van a Diciembre 2024”. Esta afirmación es tendenciosa, además de ser fácticamente falsa. Hoy la Bolsa está por encima de 1.000 pesos $/KWh. El problema de fondo, al cual no se refiere el artículo, es el oligopolio en cabeza de los generadores, que les permite ejercer un poder de mercado, con la posibilidad de elevar artificialmente los precios de la energía.

Estos abusos han sido documentados por autores internacionales como Wollack, profesor de Stanford. Hoy la bolsa ha subido de 120 pesos en los primeros días de junio de 2024 a 1.400 $/kwh en las semanas recientes. Las comercializadoras y distribuidoras están a merced de lo que los generadores decidan venderles o de lo contrario, están obligadas a ir a la volátil y perversa bolsa de energía o a los revendedores.

Confiamos en que dentro de la búsqueda la verdad, y con el rigor que ha constituido un pilar del diario El Espectador por décadas, se aclare esta información a la mayor brevedad y no se sigan cometiendo imprecisiones en el cubrimiento que el periódico hace de Air-e.

Santiago Posso Marmolejo. En Representación de los Accionistas Air-e S.A.S. E.S.P.

Algunos comentarios de la autora del artículo:

Sobre los términos comentados, son referencias que hacen otras personas consultadas para el artículo y no son nuestros. Valga decir, que este diario consultó puntualmente a la empresa sobre cada tema y el abogado Jaime Lombana aceptó contestar solo un cuestionario por escrito. Sobre las informaciones que dicen que son incorrectas, y algunas de ellas falsas, nos referimos a cada una de ellas, punto por punto.

Primero. Nos referimos a que Air-e en su rol de generadora, según los contratos del mercado regulado, fue quien compró, como se puede ver en los registros. Entendemos que el hecho que Air-e no haya generado energía suficiente, no significa que no pueda comprarla y venderla en el mercado. En XM, que es el operador del mercado nacional, aparece Air-e generador debidamente registrado como agente comercializador, como agente distribuidor y como agente generador, bajo los códigos CSSC; CSSD y CSSG, respectivamente. De hecho, al consultar la información publicada por XM, en el archivo de facturación (Afac) del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, por ejemplo, se ven claramente las transacciones de Air-e, en cada uno de sus roles o actividades:

Si nos atenemos a esta información, por ejemplo, Air-e tuvo una generación en agosto de $736.678 kWh. Ahora, de acuerdo con otras consultas con agentes del mercado de energía en Colombia, entendemos que los agentes generadores pueden vender mucha más energía que su generación propia, para ello está la Bolsa de Energía que cubre los faltantes y/o excedentes. También se puede comprar energía en contratos bilaterales a otros agentes, y venderla a un tercero (que es lo que hizo Air-e, en este caso con su propia comercializadora).

Segundo. Con relación a la frase: “Todo se fue al mismo bolsillo, del mismo dueño. Solo en ese contrato, en esa marulla, tuvieron utilidades cercanas a 40 mil millones mensuales por seis meses, para un total de $240.000”, que ustedes dicen “es absolutamente FALSA”, lo primero que hay que decir es que esa frase es una cita de un tercero, consultado por este diario, que nos da un margen de credibilidad porque también comercializa con energía. De hecho, nos dio información adicional que no incluimos porque no pudimos verificar toda la trazabilidad de los contratos entre la empresa de Energía de Pereira y Air-e en su rol de generación.

Tercero. Estamos de acuerdo en que en el mercado de energía los compradores exigen garantías de cumplimiento a sus oferentes. En las convocatorias del sistema centralizado de convocatorias públicas para el mercado regulado de energía en Colombia, conocido como SICEP, Air-e, en su calidad de comprador, no ofrecía garantía de pago a los potenciales vendedores, como se usa en el mercado, pues solo ofrecía firmar pagarés en blanco.

Así consta en algunas convocatorias:

Foto: Archivo XM

Las empresas que usted refiere, consultados diferentes agentes del mercado, no tienen problema en que les oferten desde 2022, como en efecto sí le pasaba a Air-e, como usted mismo menciona.

Cuarto. En la nota referida este diario no se refirió al problema con las generadoras, que seguramente tendrá un capítulo aparte. Pero en lo que se refiere a esos dos contratos que mencionamos, de acuerdo con el informe mensual de XM , el precio promedio ponderado en bolsa para agosto, fue de $572,95/kWh (muy por debajo de los $1.000 que usted menciona), mientras que el MC fue de $314,15 y el precio promedio para el mercado no regulado (industria y comercio) fue de $304,20/kWh

Tal y como consta en el Afac, en agosto, la exposición de la demanda de Air-e en bolsa fue del 18,55 %. Es decir, al parecer, las altas tarifas de los usuarios de la empresa deben tener también otras explicaciones, porque no tuvo una exposición tan alta en la bolsa, como se pensaría.

