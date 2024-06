Grupo Portuario se pronuncia sobre un artículo 

Por medio de la presente, desde Grupo Portuario S. A., nos permitimos hacer algunas aclaraciones sobre el artículo del diario El Espectador del pasado 26 de mayo de 2024, titulado “La demanda por daño ambiental que enfrenta Ventura Group”, en el que intencionalmente siembran dudas sobre el buen manejo ambiental de los servicios logísticos prestados por nuestra Compañía.

Permítame entonces ser enfático en los siguientes puntos:

1. En el artículo aseguran que “Un muro de 20 cm separa los barrios de Nayita y Mayolo, del patio donde la empresa del Grupo Portuario almacena el carbón a cielo abierto”. Lo cierto es que perimetralmente los patios tienen un cerramiento en estructura metálica de 12 metros de altura con tela doble, tipo polisombra al 80 %. Internamente, hay divisiones del mismo material a 10 metros de altura. Adicionalmente, los patios tienen un sistema de aspersores de agua con nebulizadores, para crear una pantalla de agua, que atrapa las posibles partículas de carbón que eventualmente pudieran salir por la brisa (viento fuerte). También se cuenta con un sistema de canales perimetrales, con sus trampas y sedimentadores, que contiene el material particulado que pueda ser arrastrado en momentos de lluvia, los cuales son limpiados periódicamente.

2. Señala el periodista que “Más allá de la confrontación política y jurídica, los habitantes de Nayita y Mayolo están cansados de respirar polvillo de carbón. El vecino molesto es el patio en que la empresa Inatlantic, parte del Grupo Portuario, almacena el mineral triturado que luego se embarca en el muelle 13 de Buenaventura”. La realidad es que, actualmente, la compañía refuerza y realiza mantenimiento constante a la estructura del patio de acopio. Nos aseguramos de tener un sistema de riego permanente para el carbón y así disminuir en mayor medida la dispersión del polvillo como consecuencia del viento. Además, se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de barreras electrosoldadas recubiertas con polisombra y de las barreras rompevientos para controlar los niveles de polvo. Por último, y de cara a nuestros colaboradores, en los patios de acopio nos aseguramos de que todos cuenten con equipos de protección EPP: máscara media cara para reducir su exposición al polvo de carbón, dotación industrial, elementos de seguridad, entre otros.

3. “Para probar el daño ambiental, la comunidad de Nayita contrató a un perito para que rindiera un informe sobre el cumplimiento de la normativa vigente sobre el manejo de ese mineral por parte de la empresa. Tras esta visita, se hizo un informe que la comunidad incluyó en su demanda colectiva que interpuso en 2019”. La autoridad competente para evaluar la responsabilidad ambiental de Ventura Group es el Establecimiento Público Ambiental (EPA), entidad que certifica el funcionamiento de las medidas ambientales preventivas y correctivas. Cumplimos con rigurosidad lo establecido por las leyes colombianas y, en ese sentido, el EPA ha resuelto entregarnos paz y salvos ambientales, producto de su proceso de supervisión, que se detalla a continuación:

a. En 2018 el EPA realizó una medida preventiva para cumplir obligaciones ambientales del patio de acopio.

b. Durante los años 2019 y 2020, el EPA realizó seguimiento a la implementación de los controles adelantados por el Grupo Portuario S. A. y verificó el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales de la licencia. Como resultado de esa verificación se levantó la medida preventiva de 2018.

c. El 10 de marzo de 2023, el Establecimiento Público Ambiental emitió paz y salvo ambiental a favor de Grupo Portuario S. A. por el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, así como del cumplimiento y la atención de los requerimientos realizados en las diferentes visitas y jornadas de seguimiento en campo, además por no tener ningún pendiente relacionado con los trámites que deban adelantarse ante esa entidad.

4. Se lee en el artículo que “El proceso de cargue tiene diferentes etapas, una de las cuales es el almacenamiento del mineral en los patios de la antigua zona franca contiguos a Nayita y Mayolo. Es allí donde, según los habitantes, se materializa el daño ambiental, pero nadie ha puesto la suficiente atención porque todos están hablando de la zona del muelle. Incluso, las visitas y conceptos del EPA se refieren únicamente al muelle, no al patio de almacenamiento” . Quiero ser reiterativo y resaltar que el EPA ha efectuado diferentes visitas a todas las áreas de operación de Grupo Portuario S. A. en Buenaventura, evidenciando que no se están presentando daños y afectaciones ambientales, tal y como lo expresó el establecimiento en la respuesta al derecho de petición de fecha 8 de abril de 2024, enviado al senador Guido Echeverry: “No existe ningún tipo de afectación al medio ambiente, ni impacto ambiental negativo con ocasión de las actividades portuarias del muelle 13 y de Grupo Portuario S. A.”.

5. También especulan: “Se sabe que la empresa podría demandar al Estado por una cifra multimillonaria. Pero las pretensiones de reparación por los daños causados a los vecinos de los barrios aledaños también podrían alcanzar los $2 billones”. Sobre este particular, es importante darles claridad de que no hay ninguna relación entre la discusión jurídica generada del trámite de modificación del Contrato de concesión No. 002 de 2005 y la Acción de Grupo, por cuanto se trata de asuntos independientes que contienen pretensiones diferentes y versan sobre diferentes hechos. Adicionalmente, las pretensiones económicas de los accionantes dentro de la Acción de Grupo corresponden a afirmaciones que carecen de soporte probatorio y es el operador judicial el competente para determinar y emitir las resultas del proceso. Es importante aclarar que no solamente la empresa Grupo Portuario almacena carbón en la zona franca, porque hay otros exportadores que hacen uso de estos patios para el acopio de carbón.

El artículo en diversos apartes da a entender que el carbón depositado es un riesgo para la salud de la comunidad. Al respecto, es importante señalar que desde 2012 la compañía implementó un programa de monitoreo de calidad de aire, que hace mediciones anuales, garantizando un seguimiento oportuno.

Adicionalmente, en su Plan de Manejo Ambiental, Grupo Portuario estableció las siguientes acciones, que buscan dar un manejo responsable y ceñido a las reglamentaciones y la normatividad vigente, del mineral en cuestión:

a. Actividades para el control eficiente de los vertimientos.

b. Manejo de vertimientos que son dispuestos al mar mediante orificios o lloraderos

c. Estudio del suelo del lecho marino.

Quisiera también, por medio de esta carta, contarles a sus lectores, con algún detalle, sobre la relación que tiene hoy Ventura Group con la comunidad de influencia del puerto, en Buenaventura, y los esfuerzos realizados frente a las necesidades de esta población.

En Ventura Group reconocemos la responsabilidad que tenemos como grupo empresarial con las necesidades de los bonaverenses y el impacto que nuestra operación tiene en la comunidad. Es por eso que, desde el inicio de nuestra operación, construimos una hoja de ruta para entregar a la ciudad y a sus habitantes mejores alternativas para su desarrollo, la cual se enmarca en nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial y está soportado en diferentes proyectos que ya hemos ejecutado y en otros que estamos desarrollando con la comunidad y con nuestros colaboradores por medio de la fundación Etikaverde.

A continuación, ahondamos sobre algunos de esos proyectos:

• En el año 2019 dimos inicio al proyecto de vivienda Venturamar, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de nuestros colaboradores y sus familias, apostándole a la construcción de espacios dignos para que puedan vivir, y al fortalecimiento de su entorno social. Ventura Group asumió la cuota inicial de la vivienda de todos los colaboradores y, posteriormente, los interesados se postularon para adquirir el subsidio de vivienda con la caja de compensación y otro a través del programa Mi Casa Ya. Los beneficiarios directos de esta iniciativa son familias estrato 1, 2 y 3 de Buenaventura; hasta la fecha hemos construido 153 viviendas, todas con servicios públicos.

• Otra de nuestras preocupaciones en el territorio ha sido el futuro de las mujeres, jóvenes, niños y niñas de Buenaventura. Nuestra prioridad de cara a este segmento de la población ha sido generar oportunidades y herramientas a través del deporte para afrontar las problemáticas derivadas del reclutamiento armado de menores, consumo y expendio de sustancias psicoactivas, embarazo adolescente y violencia. Así, decidimos fundar en el 2021, el club deportivo Ventura Fútbol Club, donde se forman más de 240 jóvenes de la comunidad de entre 8 y 16 años.

• Para las madres cabeza de familia, desarrollamos un proyecto de capacitación técnico en modistería y marroquinería certificado por el SENA, en donde participaron 120 madres cabeza de hogar.

• Los jóvenes, por su parte, se beneficiaron del proyecto de capacitación técnica y empleabilidad, certificado por Don Bosco, en el que se formaron como técnico ajustador de máquina o técnico en electricidad; se apoyaron más de 30 jóvenes de Buenaventura.

• El tema de la salud también ha sido clave en nuestra apuesta a la ciudad. En el año 2023 se habilitó a través de la fundación Etikaverde un centro de salud Nivel 1 para todos los bonaverenses, con el que impactaremos a más de 1.200 familias. Así mismo, nos hemos asegurado de que la atención de salud básica a los usuarios sea de la más alta calidad y que los programas de prevención de enfermedades estén activos de manera permanente.

• Contamos con el Centro GES “Gestión de Entornos Saludables”, ubicado en el barrio Nayita, en el que generamos espacios comunes de encuentro, participación y alianzas para trabajar por el mejoramiento de las condiciones de vida, relacionamiento ciudad-puerto y las zonas rurales de Buenaventura. Para esto, nos apoyamos del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) con quienes gestionamos un jardín comunitario, un taller de costura para las personas de la tercera edad, un taller de música y folclor y un centro de capacitaciones para los habitantes de las comunidades aledañas.

• Protegemos cultivos ancestrales como el Chontaduro en Buenaventura, principal fuente de ingresos para algunos habitantes de la comunidad. Por lo anterior, hemos entregado, a más de 5 concejos comunitarios de agricultores y productores a nivel nacional, una solución de tecnología orgánica para abonar y combatir plagas o enfermedades de sus cultivos de chontaduro, café, Naidi, entre otras, aportando así al sostenimiento del medioambiente y sustentabilidad económica de la región.

Como podrán ver, somos una compañía con sentido social y ambiental, estamos comprometidos con el bienestar de los bonaverenses y con el territorio de Buenaventura desde hace más de 30 años. Incluso, hemos propuesto al Gobierno Nacional participar en un proyecto que adelanta la compañía para la recuperación de la pesca artesanal en Buenaventura, en donde se vinculará a la comunidad para generar ingresos sostenibles a través de esta actividad, promoviendo así la seguridad alimentaria.

Todo lo que hacemos en materia de sostenibilidad, además, lo certificamos con la evaluación de una firma extranjera que vela por el cumplimiento de la reglamentación nacional y con estándares internacionales.

Quedamos atentos a que sea publicada esta comunicación cuyo objetivo es dar claridad a los lectores, y a la comunidad en general sobre situaciones que fueron publicadas en su edición dominical. Comprometidos con el presente y el futuro de Buenaventura, quedamos muy atentos a cualquier duda o comentario que pueda surgir”.

Álvaro Rodríguez Acosta, Presidente de Ventura Group.