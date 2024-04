La universidad soy yo

En las últimas semanas, medios como El Espectador y la W Radio han revelado irregularidades en la gestión fiscal y administrativa de la Universidad del Rosario, dirigida en los últimos años por el rector Alejandro Cheyne. Ante esto, la comunidad estudiantil se ha movilizado expresando su descontento por la tardanza de la universidad en ofrecer respuestas.

Las directivas alegaban que el rector se encontraba en España y que, cuando él llegara, realizaría las contestaciones correspondientes. Sin embargo, la primera declaración del rector fue un video en las cuentas oficiales de la universidad, que poco hizo para aclarar las preocupaciones y solo llamó al diálogo sin especificar la metodología a seguir para dicha conversación.

Con el pasar de los días más aspectos dudosos aparecieron, las investigaciones que continuaron diferentes medios de comunicación demostraron favoritismos, despidos injustificados, creación de cargos para allegados, nepotismo y asignación discrecional de puestos, además de gastos excesivos en ciertos rubros y recortes en otros cruciales.

La comunidad se molestó más y se comenzaron a emitir comunicados de estudiantes, egresados y profesores, tanto de cátedra como de planta. El rector Cheyne dio sus primeras declaraciones a la prensa en medios que no habían hecho las investigaciones (Caracol Radio y Blu Radio), en las cuales afirmó que la Universidad no tiene déficit y que, por el contrario, sus cuentas están saneadas. No obstante, análisis realizados y expuestos por periodistas y profesores de economía, utilizando datos de la misma universidad, le contradicen esta afirmación.

Las cartas en apoyo a Cheyne no tardaron en llegar, principalmente de la mayoría de decanos y decanas, exceptuando algunos que no firmaron e, incluso, renunciaron, como la decana de la Facultad de Ciencias Humanas. Lo preocupante en las declaraciones, tanto del rector como de sus simpatizantes, es la insinuación que ellos hacen sobre las críticas realizadas por la mayoría de la comunidad. Ellos aluden que estas críticas son estrategias de aquellos que quieren dañar la reputación de la Universidad del Rosario, sugiriendo así que las demandas por explicaciones y en últimas la renuncia del rector provienen de un complot malintencionado, no de la preocupación genuina por parte de estudiantes, egresados y profesores por la integridad y el prestigio del alma máter.

Señor rector, usted y sus simpatizantes se equivocan. Criticar su administración y pedir su renuncia es para el beneficio futuro de la universidad. Alejandro Cheyne, con su actitud autoritaria e hipócrita frente a la comunidad, parece creer que él es la Universidad del Rosario, ignorando los 370 años de historia que hay por detrás. La universidad es más grande que cualquier administración y, para seguir siendo un bastión de las ideas y el debate dentro, la comunidad rosarista ha solicitado el retiro de alguien que ya no contribuye a la institución y que, por el contrario, hace peligrar la continuidad de la misma universidad.

Al rector Cheyne le gustan las analogías con los veleros, su pasatiempo favorito como se ha revelado recientemente. Entenderá entonces cuando la mayoría de la tripulación de este barco alzamos la voz para pedir un relevo de capitanía. El capitán que tenemos no parece guiarnos a buen puerto. Los continuos tropiezos, sumados a las dificultades externas, que las hay (como la pandemia), han puesto de manifiesto su incapacidad para continuar al mando. Hoy, la tripulación le solicita que abandone el barco.

César Augusto Pardo Acosta, egresado de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario.

