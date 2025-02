Las microinfidelidades de hoy

Resume e infórmame rápido

Llamemos las cosas por su nombre: las microinfidelidades son una forma cobarde de ser infiel. Es el invento perfecto para quien quiere hacer “cositas” pero seguir sintiéndose buena persona. Simple y directo: es engañar sin querer aceptar que estás engañando.

Hablando con la familia sobre relaciones de pareja, salió este tema que me dejó pensando. Y aunque no tengo pareja, no hace falta estar en el baile para ver cómo otros tropiezan. Lo que antes era clara y descaradamente una infidelidad, ahora viene con manual de excusas incluido.

La cosa es simple: ya nadie necesita ir a un motel para ser infiel. La tecnología nos dio nuevas formas de meter la pata. Un “me gusta” a las tres de la mañana en fotos viejas de alguien, mensajitos “inocentes” que borras apenas los envías y el clásico contacto guardado como “Daniela Empanadas”, cuando todos sabemos que Daniela ni vende empanadas ni se llama Daniela. No nos hagamos los bobos: si lo escondes, es porque sabes que está mal.

Lo más patético son las excusas: “Solo somos amigos”, “Es por trabajo”, “¿Ya no puedo ni hablar con nadie?”. Por favor, si fuera tan inocente como dices, ¿por qué borras los chats? ¿Por qué te pones nervioso cuando tu pareja agarra tu celular? ¿Por qué ese contacto no tiene foto de perfil y está guardado con otro nombre? La respuesta es simple: porque sabes que estás haciendo algo malo, pero no tienes los bríos para admitirlo.

Y, como toda mentira, esto va creciendo. Empiezas con un mensajito por aquí, un “like” por allá, y cuando te das cuenta, tienes una vida paralela en WhatsApp. “Pero no ha pasado nada físico”, te dices a ti mismo, como si la traición solo existiera de la cintura para abajo. Seamos honestos: si tienes que esconder algo de tu pareja, ya estás siendo infiel. No necesitas besos ni cama para traicionar la confianza de alguien.

La verdad duele, pero es simple: si no puedes mostrarle a tu pareja una conversación, si borras mensajes, si guardas números con nombres falsos, si tienes que esconder algo... felicidades, eres infiel. Lo de “micro” solo es el cuento que te inventaste para dormir tranquilo.

Luis Alfredo Cortés Capera

