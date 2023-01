Por eso mejor no tengo hijos y sobre una crítica a ‘Los reyes del mundo’

Y por eso mejor no tengo hijos

Estos fueron mis pensamientos el 10 de enero al ver la noticia y foto de un padre ante la tumba de su hijo de 22 años a quien ejecutaron en Irán, a muchos kilómetros, para hacerme caer en cuenta una vez más de mis miedos. Y no se trata de mí, o bueno, sí.

Me castigo constantemente con el pensamiento de “¿y si lo intento?”. Al fin y al cabo ya me casé, tengo una casa, una profesión y según la sociedad “estoy en la mejor edad” para tener un hijo. Tengo 31 años, y me siento más joven que a los 20.

Pero pienso en el dolor innecesario del que me estoy guardando, la pérdida de libertad a la que tan bien acostumbrada estoy,

Pienso en todas esas cosas que tendría que hacer y dejar de hacer... en las noches de trasnocho, en los días de caos, en mi intranquilidad por no querer que crezca y perder el control que me cuesta tanto dejar a un lado, en los viajes que no podré hacer, en la limpieza obligatoria, en el quehacer de madre que encierra tantos suspiros, para mí, de resignación y de sueños no cumplidos.

Pienso en la muerte, en lo inevitable, en el abandono, en mi ansiedad y traumas aún no resueltos, en mis gatos. Ufff, en mis gatos. ¿Puedo vivir sin acariciar mis gatos por el miedo a que me contagien algo que le hará daño al feto?

¿Y el dolor físico? No, no quiero pasar por eso y no me siento fuerte para soportar ese dolor, siento que moriré dando a luz.

Hijo que aún no imagino, ni sueño, ni deseo, no creas que no te amo, me sobra amor y por eso mismo no te traigo a este mundo de mierda.

Erika Caro, Mariquita, Tolima

Sobre una crítica a “Los reyes del mundo”

Me parece dañina e irresponsable la crítica a la cinta de Laura Mora Los reyes del mundo por parte del crítico Deivis Cortés de la sección Cuadro a cuadro de El Espectador. Quiero insistir con la importancia de dar un debate público al respecto. Un ejercicio crítico como el desplegado por el señor Cortés, publicado por ustedes, no tiene otra consecuencia distinta a desgastar y agotar los ya escasos y difíciles esfuerzos de la cinematografía nacional. Si lo que es bueno no obtiene reconocimiento alguno, entonces, ¿en qué estamos? La crítica es necesaria y bienvenida, pero es irresponsable que tanto crítico como medio periodístico se presten a una práctica en la que a priori se aplasta y entorpece por completo la mirada sobre la cinta de un hipotético público. Además de alterar mezquinamente los flujos y expectativas del mismo.

Diego Medina. Cineclub ojo artificial.

