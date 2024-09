Reflexión de alto nivel

No son pocas las circunstancias regionales o nacionales que acaparan la atención y el análisis de los más prestigiosos columnistas del país. Sin embargo, la situación de Venezuela que por la vecindad nos involucra, directa e indirectamente, ha llevado a que los diferentes medios de comunicación prácticamente dediquen una sección a este espinoso tema. La edición dominical del 18 de agosto de El Espectador no ha sido la excepción. La mayor parte de sus columnistas abordaron el tema de los resultados electorales del 28 de julio con muy buenos argumentos que ilustran y enseñan todos.

Sin embargo, he querido resaltar la columna del ilustre escritor William Ospina “Una salida para el conflicto venezolano” por la serenidad de sus planteamientos que se convierten en una lección política coherente con la realidad del país a tener en cuenta en nuestra sociedad colombiana. En primer lugar, no subestima al acérrimo contendor, sino que lo involucra en la solución para una salida pacífica sin dejar de lado los aspectos que no deben confundir a ninguno en un proceso de transición de esta categoría. Por otra parte, rescata sin apasionamiento las principales realizaciones con la posibilidad posterior de transformarlas en auténticos programas del nuevo gobierno. De situaciones absolutamente negativas bien pueden surgir proyectos que, lejos de polarizar a los partidos políticos que arrastran a la gente, pueden ser banderas de crecimiento y desarrollo. Es raro en nuestra dirigencia observar actitudes que eviten el odio, el insulto y la burla como herramientas de crítica hacia un candidato o gobernante. El expresidente Trump no es justamente un ejemplo en esta categoría y en Colombia tenemos varios.

La columna de Ospina es profunda y con seguridad que hay politólogos que pueden sacar mejores y mayores conclusiones. No obstante, es muy importante conocer su pensamiento con respecto al conflicto venezolano donde jugará un rol importante la candidata a la presidencia de Estados Unidos Kamala Harris para que pueda continuar “la política visionaria de Barack Obama, quien comprendió que Cuba solo bajará sus murallas cuando el imperio respete su dignidad y su autonomía. (…) La promesa de los demócratas de cumplir con el plan Obama con Cuba podría ser un argumento para que Maduro deje el Gobierno…”.

Y no podría dejar de lado una verdad que formula W. Ospina y que nos toca a los colombianos: “Venezuela, aún en su mayor polarización, es un país amante de la paz, y que ni siquiera en este cuarto de siglo de hondos desacuerdos ha producido un baño de sangre comparable a los que ha producido la ambigua democracia colombiana”.

Ana María Córdoba Barahona

