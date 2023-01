Réplica de la directora de la UBPD

Me refiero al artículo publicado por El Espectador el pasado 13 de enero bajo el título “Las peticiones del sindicato para la nueva dirección de la Unidad de Búsqueda”, en el que se hace la siguiente afirmación:

“Esto último en clara referencia a las denuncias emitidas por el sindicato desde el 21 de septiembre de 2022 sobre casos de acoso laboral, incluso algunas de ellas por parte de la actual directora Monzón .”

Así como los ciudadanos han conocido la acusación del sindicato –que entre otras cosas no detalla en qué consiste el acoso laboral (el cual está reglado legalmente) del que me acusa- también tienen derecho a saber que no soy una acosadora laboral. Por el contrario, por absoluta convicción desde el día que inicié la dirección de la UBPD he promovido una política de cuidado a las y los trabajadoras/es que se ha expresado, entre otras formas, en la conformación de embajadores y replicadores de cuidado dentro de la entidad.

Más aún. El 28 de octubre se anunciaron por la dirección general, a toda la institución, incluidas las personas que hacen parte del sindicato, las medidas tomadas de ajuste, fortalecimiento y corrección frente a situaciones concretas denunciadas por el sindicato, entre ellas:

1. Fortalecimiento del Comité de Convivencia con la recomposición de la delegación de la administración para generar mayor confianza y accesibilidad a quienes quisieran presentar quejas, así como la incorporación del equipo de género de la Dirección Técnica de Participación, Enfoques Diferenciales de la entidad.

2. Clarificación de lineamientos de la Secretaria General a las personas que prestan servicios de vigilancia para concretar qué tipo de controles debían desarrollar y cuáles no, con el fin de mitigar sensaciones de revisiones excesivas

3. Modificación de mecanismos de control de asistencia y cumplimiento de horarios dentro de las áreas.

En las últimas semanas, tan pronto el sindicato lanzó las acusaciones de acoso laboral, solicité al Ministerio del Trabajo intervenir para que se verifiquen tales denuncias.

Como directora de una entidad constructora de paz, como mujer, como defensora de derechos humanos, no puedo aceptar una acusación de tal magnitud, porque no corresponde a la realidad y carece de respaldo que lo sustente. Mi profesión y dedicación a la defensa de derechos humanos han sido reconocidas en el propio El Espectador y, además, sirvieron de fundamento para mi candidatura como primera directora de la UBPD. Fueron mi hoja de vida y trayectoria pública, comunitaria y profesional las que pesaron para mi elección en el cargo. De ello dan cuenta los archivos del Comité de Escogencia y de los documentos públicos que sustentan mi nombramiento.

Señor Director, le solicito respetuosamente que se publique en las mismas condiciones en que se emitió el artículo mencionado esta aclaración o que, en todo caso, se me brinde la oportunidad de presentar mi versión sobre una acusación tan grave. A mí se me pidió crear y dirigir una institución para la construcción de paz y lo he hecho con responsabilidad, altura profesional, compromiso ético y absoluta entrega. Es inadmisible que un medio como el que usted dirige y al que respeto, divulgue una imagen desdibujada de quien he sido y soy, sin darme la oportunidad de ofrecer mis explicaciones.

LUZ MARINA MONZÓN CIFUENTES. Directora General.