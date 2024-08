Respuesta al artículo ‘La filosofía mecánica y el Dios de Descartes’, de Mauricio Nieto Olarte.

Es muy curioso que en el texto al tratar sobre el principio físico de movimiento el autor le atribuya a Descartes las leyes que enunció nadie menos que Newton y que son de dominio universal. Conviene aquí recordar brevemente quién es quién. René Descartes (1596-1650) nació en Francia, siendo hijo de una ilustre familia tuvo la oportunidad de tener una sólida educación en cultura clásica, derecho, filosofía, física, biología y matemáticas. Para este último campo le fueron fundamentales los libros del matemático y astrónomo Cristóbal Clavio. Francia fue el indiscutible centro de las matemáticas en Europa durante el segundo tercio del siglo XVII y Descartes fue considerado el mejor matemático de ese período. Se le valoró además como “el padre de la filosofía moderna” y tiene el crédito de haber establecido una nueva rama de matemáticas. Uno de los inventos de este ilustre científico fue la geometría cartesiana que hoy es sinónimo de geometría analítica. Su contribución a la física reside principalmente en trabajos de óptica (refracción y reflexión) y la explicación cuantitativa del arco iris. Se la asocia también con el principio de inercia, con la teoría del fluido invisible llamado eter (recusada años después) y con observaciones sobre el movimiento rectilíneo. De sus varias obras escritas vale la pena señalar dos: Discours de la méthode y La géometrie. Descartes es además el autor de la célebre frase: “Pienso, luego existo”, de gran profundidad filosófica. El físico inglés Isaac Newton (1643-1727) ha sido, posiblemente, el científico más influyente de la historia, junto con Einstein y Darwin. Prácticamente no hay campo de la física en que no hubiese efectuado contribuciones de gran valor. De muchacho, la química, y no las matemáticas, fue lo que llamó más su interés, inclinación esta que le duró toda la vida. Hacia 1664 parece que Newton ya había alcanzado las fronteras del conocimiento matemático de la época y estaba listo a hacer contribuciones propias, como fue su habilidad para expresar funciones en términos de series infinitas y el descubrimiento del teorema binomial. Inventó el cálculo diferencial e integral, de forma independiente pero simultánea a Gottfried Leibniz. La contribución de Newton a la física representó enormes avances en varios de sus campos, por ejemplo, en óptica con su teoría corpuscular de la luz. Su exitosa ley de gravitación universal fue el primer intento de describir la forma en que los cuerpos se atraen en virtud de su masa.

En 1687, Newton publica su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Justamente en este libro es donde se encuentran las tres leyes del movimiento de los cuerpos raramente atribuidas a Descartes en el artículo que se comenta. Muy en resumen, la primera ley dice que todo cuerpo en reposo o en movimiento uniforme, continuará en reposo o en movimiento uniforme a menos que una fuerza actúe sobre él. La segunda ley establece que la fuerza que se aplique a un cuerpo le produce una aceleración. Y la gran aportación de Newton a la dinámica, es la tercera ley, pues las dos anteriores tal vez podrían deducirse de los textos de Galileo. Esta ley llamada de acción y reacción dice que toda acción o fuerza tiene otra igual que actúa en sentido contrario.

En conclusión, puede decirse que cuando se habla en física de las tres leyes de movimiento de los cuerpos, se debe entender que son aquellas postuladas por Newton.

Enrique Silva Monteil, ingeniero civil

