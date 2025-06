Respuesta del el Teatro Metropolitano de Medellín a una columna

Resume e infórmame rápido

Por más de 38 años, el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez ha sido epicentro del desarrollo musical, cultural y de diferentes expresiones artísticas, lo que lo ha consolidado como uno de los ejes para la transformación de Medellín como una ciudad donde se presentan eventos de talla internacional, no solo como referente en Colombia, sino a nivel latinoamericano. Es así como un sinnúmero de artistas, obras y espectáculos, tanto nacionales como internacionales, han tenido cabida en nuestro escenario para deleitar a millones de asistentes que han llenado las sillas de nuestro recinto. Como parte de la programación escénica de este año, la Fundación Prolírica de Antioquia presentó la Ópera Aída de Giuseppe Verdi los días 5, 6 y 8 de junio, un evento al que asistieron cerca de 3.500 personas durante los tres días de funciones. Luego de leer la columna de opinión titulada: ‘Blackfacing en la ópera: es tiempo de evolucionar’, escrita por la periodista Laura Galindo, nos permitimos aclarar que, aunque el evento se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro, la dirección artística y la producción general estuvo a cargo de la Fundación Prolírica de Antioquia. Por esta razón les solicitamos amablemente considerar la posibilidad de rectificar o precisar el pie de foto que afirma: “El Teatro Metropolitano de Medellín presentó la ópera (...) Aída estuvo interpretada por una mujer blanca en blackfacing”. De igual manera, el texto “Hace una semana volvió a pasar: el Teatro Metropolitano de Medellín presentó la ópera de Giuseppe Verdi”, dado que no corresponde a la realidad de este evento en particular, dejando en entredicho la rigurosidad escénica, artística y logística de las producciones propias del Teatro Metropolitano. Reconocemos, valoramos y agradecemos el trabajo que, desde el periódico El Espectador, hacen en pro de la promoción del arte y la cultura en nuestro país, deseando que esta siga siendo una apuesta que se consolide cada día como pilar de la información que ofrecen con responsabilidad y veracidad.

Cordialmente,

María Patricia Marín Arango

Directora

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com