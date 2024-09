Respuestas al editorial sobre la ratificación del fraude en Venezuela

Venezuela, el mismo camino que Cuba y Nicaragua

A propósito del editorial del 24 de agosto, titulado “La justicia venezolana ratifica el fraude”. Ya está más que demostrado que por la vía democrática no será posible un cambio de mando en nuestra Venezuela. Este ha sido el mismo camino que han seguido en Cuba y Nicaragua. Lamentablemente, hacen falta más que palabras. Ya está demostrado que estos comunistoides no respetan la palabra comprometida, y entonces, ¿vamos a seguir con lo mismo? Pues serán los mismos resultados que ahora están presentes. ¡Qué lástima mi adorable país, camino a la ruina! ¿Será que Simón Bolívar tiene que renacer? María Corina está resteada con su compromiso de libertad, pero no es suficiente. Seguimos hasta el final y veremos qué resultará. Dios conmigo y con Venezuela también.

David Moreno

Venezuela en democracia

No estoy de acuerdo con el editorial del 24 de agosto porque caracterizan como dictadura al Gobierno bolivariano. En las dictaduras no hay elecciones. En los 25 años en el poder, han efectuado 32 elecciones. Después de las presidenciales, se efectuó otra elección donde los sectores sociales organizados presentaron sus proyectos comunitarios para escoger los mejores, dando paso a la verdadera democracia: la democracia participativa, la del constituyente primario. Todos los proyectos aprobados reciben los recursos necesarios, y su auditoría y materialización las hacen las mismas comunidades.

Las elecciones se efectúan bajo el marco constitucional y sus instituciones. El Consejo Nacional Electoral es garante de la transparencia de los comicios, que tienen el sistema electoral más avanzado del mundo, con voto electrónico, captahuellas o biometría, donde la persona no puede ser suplantada y su voto queda automáticamente registrado. No hay posibilidad de fraude. Además, otra institución, como la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, garantiza la pulcritud del proceso. Todos los excandidatos y fuerzas políticas y sociales que participaron en el certamen electoral asistieron al emplazamiento que hizo el Alto Tribunal de Justicia, a excepción del excandidato Edmundo González, quien fue citado dos veces y a ninguna asistió.

Un medio de comunicación como El Espectador presta un flaco servicio a las fuerzas reaccionarias de Venezuela y del exterior. Para conocer la realidad, deben consultar todas las fuentes y así tener un diagnóstico acertado de los fenómenos políticos y sociales que acontecen a nivel internacional.

Ernesto Perilla

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com