Un elogio a “La Candidata” y un clamor por la democracia

Un elogio a “La candidata”

Escribo esto mientras hago un binge-listening del pódcast La candidata, de El Espectador. No conocía esta joya. Llevo cuatro capítulos y con todos me he reído maliciosamente. No lo puedo evitar. Me encanta ese cinismo de ella, pero sobre todo la verosimilitud. En el fondo, creo que es una forma innovadora de analizar la coyuntura de nuestro país y que de ahí se pueden sacar reflexiones interesantes: un uno excelente de la ficción. Por ejemplo, me encantó el último capítulo (por el cual la conocí) donde dice una verdad cruda sobre La Silla Vacía: “Un medio respetado, pero solitario y sin un grupo económico que los respalde y que se nos venga encima… Lo máximo que ganarían es solidaridad del gremio y unos clics de más”.

En otro episodio se despacha contra Luis Carlos Galán, el héroe nacional, el mártir, y nos dice que era un hombre cualquiera y que si siguiera vivo hubiese sido un político como cualquiera. Otra verdad cruda. Me hace pensar en que César Gaviria tomó sus banderas, acabó con Pablo Escobar, pero la historia no lo recuerda como un héroe. Eso le hubiera pasado a Galán.

Es una forma muy novedosa de informarse y de conocer hechos ciertos. Me gusta el rigor y la inclusión de pruebas de lo que se dice, es una ficción muy bien estructurada y documentada. En fin, por este tipo de contenidos es que soy suscriptora de El Espectador.

Felicito a la excelente pluma narrativa que escribe (Por cierto, ¿quién es?) y a Fidel Cano por haberse atrevido a tomar este riesgo tan provocador y delicioso. En medio de tanto bombardeo con noticias de política y controversias inanes, La candidata es una bocanada de aire fresco. Gracias por su innovación de calidad.

Diana Solórzano, Bogotá

Sobre la comisión internacional contra la corrupción

Existen ejemplos sobre la precarización de la justicia colombiana en muchos de sus ámbitos. La impunidad que caracteriza la actividad de la Fiscalía desmoraliza a la sociedad colombiana y promueve la inseguridad ciudadana. Que se pueda sancionar a los delincuentes de cuello blanco es un imperativo que fortalecería nuestra frágil democracia.

La reconciliación del país se inicia en un proceso social que logre derrocar la impunidad. Por eso la presencia de una comisión internacional contra la corrupción de la ONU es indispensable para nuestros derechos.

Ernesto Guarnizo Llanos.

