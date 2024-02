Sobre la corrupción pública y la vía Bucaramanga-Bogotá

La ética del funcionario

A propósito de su editorial sobre corrupción en el DPS de Duque, el problema de la ética de cualquier persona que asuma como funcionario del Estado muestra la caricatura en que se ha convertido la res publica: literalmente, en un becerro de oro que cada funcionario —con fuero y sin fuero— llega de uñón a pellizcar para obtener sus propias onzas del polvo áureo a través de unas magistrales tácticas de bandolerismo financiero. Les importa un bledo la ley y la justicia. Sus alianzas cooptan todos los rangos de quienes tendrían que hacerles asumir su irresponsabilidad con el erario. En su defensa salen los abogánsters más perfumados con el aroma de hediondez de flor carnívora. E incluso tuercen a su favor la débil credibilidad de sus medios de comunicación para declararse perseguidos políticos. Su escuela de ingeniería les permite elaborar complicados organigramas del yo con yo, que hasta con mímica logran comunicar sus desmanes de robo para dejar sin huellas sus malévolos actos. Al final salen condecorados por sus promotores como excelsos burócratas de guante blanco... No hay derecho que les impute su mal hacer contra toda esta “nación de la belleza” para la maldad también.

Carlos H. Echeverry.

Los peajes

Qué tristeza volver a mi querida ciudad de Bucaramanga y encontrar que cada vez que vamos el trancón es peor para ingresar a la ciudad. Parece que, en lugar de avanzar y seguir mejorando, la ciudad estuviera retrocediendo, por lo menos en este aspecto. Entonces surgen muchos interrogantes, entre estos los siguientes: ¿quién es el responsable del peaje de Los Curos, que genera una terrible congestión vehicular que llega hasta bien arriba de la montaña de Pescadero? ¿Qué empresa tiene esa concesión vial? ¿Dónde están los organismos de control? ¿Cuál es la entidad responsable del control? ¿La Contraloría? ¿El Invías? ¿Por qué no hacen nada para mejorar esta situación? ¿Quién decide poner los semáforos a la entrada de Piedecuesta? ¿Por qué no se ha hecho la doble calzada en esta vía tan importante después de tantos años? La vía Bucaramanga-Bogotá en muchos tramos se encuentra en muy mal estado. ¿Será que con todos los millones que reciben a diario con el recaudo de los peajes no pueden hacer un correcto mantenimiento a la vía, pagar más operarios o ampliar otro carril por lo menos en el paso del peaje? Definitivamente los peajes y las concesiones viales son uno de los focos de corrupción más grandes del país y lamentablemente nuestros organismos de control no hacen nada.

Fabio Augusto Gómez Ortiz.

