Sobre la instalación del Congreso (I)

No hubo, hay ni habrá mayor manifestación de bajeza que la demostrada el 20 de julio en la posesión del nuevo Congreso. Si ya derrotaron al uribismo, que era su propósito, ¿qué más quieren? Si los que representan al pueblo colombiano y crean las leyes rectoras son tan irrespetuosos con la majestad de la máxima figura nacional, ¿qué podrá esperarse de esta “nueva generación” de legisladores? Dios salve a Colombia.

Azael de Jesús Bedoya Betancur

Sobre la instalación del Congreso (II)

Yo no escuché el discurso de Duque, pero lo que sí tengo muy claro es que cuando empieza a adjudicarse cosas que no hizo, cuando un tipo cree que la palabra es más convincente que los hechos, pues simple y llanamente termina ofendiendo a sus interlocutores. Es un insulto a la inteligencia del interlocutor tratar de persuadir con palabras (demagogia) de algo que es contrario a lo que claramente muestran los hechos; si la cosa fue así, pues no veo descabellada la silbada que le metieron a Duque. Así que no ha lugar a su editorial.

Tito Darney Ochoa Mejía

Sobre la instalación del Congreso (III)

Los colombianos, cualquiera que sea su ideología política, tenemos que respetar la pluralidad de pensamiento. En mis 75 años de vida nunca había visto tal bajeza e irrespeto a la primera dignidad del país.

José Eddie Arbeláez Montes

Sobre la instalación del Congreso (IV)

Yo habría titulado de otra forma su editorial. Los partidos que ustedes mencionan como nuevas mayorías no se denominan revolucionarios. Se autocalifican de progresistas. Por eso creo que el título más efectivo podría haber sido “El matoneo tiene poco de progresista”.

Alejandra Ospitia

Sobre la instalación del Congreso (V)

Estoy completamente de acuerdo con el editorial. Lo delicado es que esa desagradable manera de comportarse de gran parte del Congreso instalado es aplaudida por la mayoría de la población. Esa forma de política y la campaña del candidato ganador de la Presidencia representan perfectamente al pueblo colombiano; eso es lo que querían y es lo que les están dando.

Óscar Fernando Jiménez

