Sobre los comentaristas

Mi suscripción a medios de comunicación como El Espectador, El País, de España, y The Washington Post está motivada por la necesidad de contar con información válida y confiable sobre asuntos que, como persona y ciudadano, es indispensable conocer y analizar desde la perspectiva de autores que poseen un conocimiento amplio sobre ellos. No me suscribo a los que no me interesan y pueden tergiversar los hechos con fines políticos, religiosos, conspirativos, etc., y que utilizan las falsas noticias como medio de manipulación y engaño. Las columnas de opinión de El Espectador me gustan porque la mayoría de sus autores presentan con claridad y desde su propia óptica temas relacionados con política, cultura, ciencia, etc., con los cuales puedo efectuar contrastes alternativos sobre percepciones discordantes sobre ellos, pero con sustentos enriquecedores que ayudan al conocimiento y fortalecen la capacidad para pensar críticamente. Con algunos de ellos no estoy de acuerdo, pero respeto sus opiniones como un derecho individual a expresar sus puntos de vista y a tratar de entenderlos desde su propia óptica y si no puedo expresar comentarios críticos sustentados, prefiero callarme. Con aquellos que estoy de acuerdo, expreso mis opiniones de forma positiva o con aclaraciones respetuosas y complementarias del tema, que induzcan a la reflexión más que a la crítica destructiva, lo cual no agrega nada a los debates serios y constructivos, como debe ser en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos de cada persona. Cuando leo los comentarios de los lectores, encuentro algunos muy positivos y aunque pueden ser duramente críticos, apuntan a las ideas expresadas por los columnistas o resaltan la calidad humana de quienes escriben y la profundidad con la que exponen sus ideas. Sin embargo, encuentro tres o cuatro comentaristas, especialmente dos, que no plantean ningún argumento serio y que además de escribir barbaridades sin sentido atacan de manera vulgar a los columnistas, enfocando sus críticas a la persona, ya sea por sus ideas, su físico, sus preferencias, etc., pero son incapaces de plantear argumentaciones válidas para sustentar o contradecir los temas tratados. Las respuestas que reciben a sus comentarios vacuos son igualmente duras y yo mismo las he utilizado como expresiones reactivas frente a la frustración que generan sus pobres escritos. Frente a la libertad de expresión que todos tenemos, me pregunto si para un medio tan serio y en el cual confío plenamente es aceptable este tipo de participaciones, que demuestran solo el odio y la pobreza mental de quienes plasman no críticas bien sustentadas, las cuales son completamente aceptables, sino la pequeñez mental de sus pobres argumentaciones. En la prensa de otros países encuentro foros muy duros que incluyen expresiones contradictorias entre los foristas, pero de ninguna manera ataques personales a los escritores, a no ser que estén sustentados por hechos y que esos hechos sean pertinentes a los temas tratados. Se advierte que los comentarios ofensivos y vulgares serán eliminados y se hace; con esto no están coartando la libertad de expresión sino dándoles altura a los debates. Para no dejarme arrastrar por el impulso catárquico de responderles a estos personajes, he optado por evitar la lectura de los comentarios y expresar mi opinión solo cuando considere que la columna es excelente y que el tema tratado es de mi completo interés. Es una lástima que ante la oportunidad de compartir ideas y discutir como seres humanos responsables los acuerdos y contradicciones que tienen los problemas en Colombia, algunos personajes solo tengan en su mente y en sus acciones la intención de destruir lo poco que ha logrado esta sociedad. Todo sea entonces por la libertad de expresión y continuemos el desastre.

Hernando Murillo G.

