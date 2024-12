Sobre un editorial y la inmensidad de la vida misma

Resume e infórmame rápido

Respuesta a un editorial

En total desacuerdo con su editorial “Entre maldiciones y el fracaso del gobierno”. Me sumo a las voces que consideran que el gobierno actual está acorralado, intimidado y amenazado. No cabe duda de que enfrenta oposición desde las ramas legislativa, judicial y parte del ejecutivo. Esto último se debe a que algunos miembros de esta administración se oponen al avance del nuevo gobierno, obstaculizándolo de diversas maneras, lo que popularmente se conoce como “poner palos en la rueda”.

La situación del presente gobierno democrático guarda similitudes con una reflexión que leí tiempo atrás en un libro: “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizones alemanes”.

Emiro Guerrero

El primer paso para vivir

Los últimos días he reflexionado sobre algo que he practicado desde hace meses, pero a lo que no le había dado suficiente importancia en medio de los apuros de la cotidianidad: el valor de contemplar.

Una manera figurativa de comparar la existencia es verla como una obra de teatro. Cada día vivimos situaciones que parecen tan irreales y dramáticas que todo se asemeja a un espectáculo. Sin embargo, el simple acto de detenerse por un momento y analizar la situación puede transformar los agobios de ser el protagonista de esta obra interminable en la tranquilidad de convertirse en el espectador de la propia vida.

Al observar desde lejos, los problemas que alguna vez me abrumaron con severidad se convirtieron en susurros llevados por el aire. Así, pude disfrutar sin necesidad de involucrarme como actor principal.

Mentalmente, he aprendido a observar las voces en mi cabeza sin temor a que manipulen mis decisiones. Cada momento lo contemplo con nostalgia y gratitud.

Más allá de ser una forma de ver la vida, considero que este es el primer paso hacia una existencia plena.

Heyner Unibio

