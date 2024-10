Sobre una columna y un Alto Turmequé

Un Alto Turmequé bajo la lupa

He leído con especial atención una nota publicada en la sección Alto Turmequé del periódico El Espectador del domingo 6 de septiembre de 2024, donde se involucra mi nombre en un aparte titulado “Bajo lupa”, que dice: “...Pero lo nuevo, según supo este diario, es que le pusieron lupa a Jorge Hernán Zuluaga, asesor del director, Jairo Orlando Villabona, pues es el encargado de mover los puestos claves de la entidad y, por lo mismo, se quiere determinar si tenía relación con los dos mencionados por el contrabandista. La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), que es como la Contraloría de la DIAN, abrió un expediente, al igual que la oficina de control interno y dentro de poco habrá decisiones”.

Ante esta aseveración, es importante indicar que para la fecha de los nombramientos de las personas referenciadas en la columna yo no laboraba en el despacho de la Dirección General de la Entidad; esos nombramientos fueron realizados por el anterior director, el doctor Luis Carlos Reyes, de manera que no tengo ese poder que se me endilga en la nota de poner gente en cargos claves. Soy un funcionario de carrera que en este momento asesora a la dirección general en la gestión de las direcciones seccionales, dada mi experiencia de hace 34 años en el conocimiento de la entidad. El hecho de que digan que manejo cargos claves involucra indirectamente a mi jefe, el doctor Jairo Orlando Villabona Robayo, quien es el nominador de los cargos en la DIAN y quien, dicho sea de paso, lidera los procesos de la entidad con transparencia.

Igualmente, les informo que no he sido notificado de investigación alguna por parte de las dependencias responsables a nivel interno, ni por la ITRC.

Jorge Hernán Zuluaga

“Ilona llega con...”

En la edición del viernes 12 de octubre, Julio César Londoño, su conocido columnista, escritor, crítico y aun profesor en diversos campos de las letras, publica un perfil del magnífico escritor y poeta que fue Álvaro Mutis, trabajo que pudiera calificarse apenas de simpático, aceptable para una aburrida tarde final de “puente”. Pero cuando uno lee allí, y relee y relee, asombrado e incrédulo, que Mutis dizque escribió “Ilona llega con la novia”, tiene que admitir que Londoño no ha leído la verdadera obra de Mutis para el caso titulada, como lo sabe todo el mundo, ¡Ilona llega con la lluvia! Sin signos de admiración, por supuesto.

Víctor Manuel Ruiz, Bogotá.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com