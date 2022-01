Sobre una columna

Después de más de un año de solicitudes de la comunidad y aplazamientos de la CAR Cundinamarca y de las mineras Colombiana de Agregados S.A.S. y TRIAR S.A.S., el pasado 17 de diciembre se celebró la Audiencia Pública Ambiental del contrato EIJ-151, que busca la explotación de gravas y arcillas en el municipio de Cogua.

La profesora Brigitte Baptiste, una de los 735 asistentes a la audiencia, publicó en El Espectador del 23 de diciembre un artículo de opinión sobre el evento, titulado “Conciliación minera”. En este, la profesora, quien infortunadamente no intervino en la audiencia, plantea que, sin grava, el municipio, la capital y la región no podrán tener los beneficios colectivos que traerían la construcción del metro, el tren de cercanías y “la vía que lleva a los turistas a la Cogua Verde, uno de los paisajes hispánicos más hermosos de la sabana de Bogotá”.

Sin embargo, la profesora Brigitte no menciona en el artículo la conservación de ese paisaje ni de la sabana, tampoco menciona el cuidado de las cuencas hidrográficas y especialmente del acuífero del valle aluvial, de las quebradas, ni del río Neusa, afluente del río Bogotá, amenazados por el proyecto extractivo EIJ-151. Por el contrario, su deterioro es planteado como un mal necesario para alcanzar el crecimiento económico.

El proceso de años de la defensa del territorio realizada por la comunidad coguana es presentada por la profesora como el “linchamiento de una empresa colombiana” en la audiencia pública, en un ambiente supuestamente azuzado por la politiquería y “las narrativas electoreras”, en el que “múltiples fuerzas” rechazaron “de plano” el proyecto minero, “las más genuinas, los jóvenes preocupados por lo que les dicen que puede ocurrirle al río Neusa”.

Desestima la profesora el compromiso con el futuro y el conocimiento que evidenciaron los jóvenes sobre las consecuencias de la minería, cosa que no solamente ya están viviendo en el municipio, sino que han visto a lo largo del país. Tergiversa así lo ocurrido en doce horas continuas de audiencia pública y en dos reuniones de información anteriores, en las que se demostró que el sitio escogido es sensible y vulnerable, no es apropiado para la explotación minera y que los estudios de la empresa están equivocados científica, social y ecológicamente.

La profesora Brigitte no incluye en su análisis las condiciones particulares y técnicas presentadas en la audiencia del EIJ-151, y omite que las compañías mineras interesadas, lejos de garantizar el cumplimiento de los mejores estándares de calidad, en su Estudio de Impacto Ambiental, otros documentos y presentaciones, no cumplieron con las exigencias mínimas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), ni con las de la evaluación del Ministerio de Ambiente. Tuvieron graves omisiones y presentaron innumerables inconsistencias que evidencian su desconocimiento del sitio del título minero, además de mediocridad técnica, errores científicos y poco interés por una explotación minera responsable. De todo esto hay documentos y grabaciones de la CAR que lo prueban. Por el contrario, lo que está claro en el estudio de las compañías mineras, en este caso, es el interés económico a costa de pasivos ambientales, sociales e institucionales irreparables, que terminarían siendo asumidos por el municipio, a cambio de unos pocos millones de pesos, abismalmente inequitativos, comparados con las utilidades que obtendría la empresa.

La profesora Brigitte tampoco menciona que, a pesar de su vocación verde, el municipio de Cogua tiene un Parque Minero Industrial y títulos mineros en cientos de hectáreas, para la explotación por muchos años, y que si bien el título minero EIJ-151 se encuentra en un polígono declarado sin suficientes estudios, en la Resolución 2001 de 2016 del Ministerio Ambiente, como apto para estas actividades, esta situación fue parcialmente corregida posteriormente por la Resolución 1499 de 2018, en la que, acogiendo un fallo del tribunal de Cundinamarca, se que advierte que la autoridad ambiental debe tener en cuenta que el municipio de Cogua no está obligado a soportar más cargas para el mantenimiento de vías y obras. Esto ha debido respetarse, especialmente en este caso, por tratarse de intervenir áreas vulnerables y de conservación y protección ambiental, señaladas en estudios de la CAR, enmarcadas en la ley y en fallos de varios tribunales. Situación que tanto las autoridades como las compañías mineras han debido considerar y abstenerse, antes de someter al municipio de Cogua y a su comunidad a este proceso, una vez más.

En últimas, lo que la profesora Brigitte hace en su columna de El Espectador, fuera de contexto, de manera superficial y por tanto irresponsable, es insistir tristemente en la defensa del modelo de crecimiento económico imperante y dejar de lado la construcción urgente de una nueva concepción del desarrollo económico, compatible con la sostenibilidad ambiental y el futuro de nuestra especie en el planeta.

Comunidad coguana.

Firmantes:

Adriana Alvira Upegui, Adriana Bautista, Adriana Laganis, Alberto Ortiz Medina, Alexander Hernández, Alfonso Avellaneda Cusaría, Alix Amado Ojeda, Álvaro Hernán Duarte Gómez, Álvaro Villalba Buitrago, Amalia Rojas Castellanos, Amparo Rueda Silva, Ana Lucia Sepúlveda Calle, Ana Sarmiento Gómez, Andrea Carolina Ramírez Garnica, Andrés Alexander Sánchez Calvache, Andrés Estrella, Andrés Felipe Montes León - presidente, JAC La Granja, Andrés Martínez Amézquita, Ángel Ávila, Ángela Patricia de Bedout Urrea, Angélica Giovanna Riaño Lozano, Angélica María Páez, Angie Lorena Gracia Ramírez, Antonio Duarte, Arcesio Romero Rubio, Arturo Grueso Bonilla, Bibiana M. Valero Arévalo, Blanca Alicia Cárdenas Martínez, Blanca Inés Castellanos Flores, Blanca Inés Gómez Rodríguez, Blanca Mariela Castellanos Álvarez, Blanca Stella García Rincón, Camila Alejandra Castillo Rincón, Camila Pérez, Camilo Andrés Padilla, Camilo Gacharná Pedraza, Carlos Navia Madriñán, Carlos Ortiz Medina, Carlos Rodríguez, Carmen Elisa Velásquez Molina, Carolina González, Carolina López, Catalina Caro Galvis - Censat Agua Viva, Catalina Toro Pérez, Cecilia Ramos Peñuela, Cesar Augusto Montes Montes, Ciervo Rubiano Castellanos, Clara Torres, Claudia Aunta, Claudia Carolina Ortiz Moreno, Claudia María Castellanos López, Claudia Patricia Guerrero Lozano, Cristhian Guzmán, Daniel Antonio Espitia Gutiérrez, Darwin Méndez, Diana Buitrago, Diana Cañón, Diana Carolina Forero Jiménez, Diana Edith Vargas, Diana Madelen Ortiz Aguirre, Diana Maritza Leal Acosta - Reserva Natural de la Sociedad Civil Ayllu del Río, Diego Fredy Zambrano Castellanos, Diego Mauricio Peñuela Castro, Diego Rodríguez, Dilia Aydee Montes Montes, Dora Beatriz López, Dylan Alejandro Zambrano Castellanos, Edelmira Álvarez Olaya, Édgar Orlando Ríos Villagrán, Édgar Ortiz Medina, Eduardo Borda Villegas - Cogua Verde, Cogua Unida, Edward Manuel Niño Mejía, Efrén Acero, Eimmy Rocío García García, Elsa Pilar Parra Mojica, Elsy Ortiz Medina, Emerson Damián Vergel Rojas, Emilce Yaneth Wiesner González, Emma Villamizar Reyes, Eneida Espitia Forero, Ernesto Acosta, Gempelee, Fabián Alexander Romero Osorio, Fabio Abril Abril, Fabio Enrique Castellanos López, Fabio Misael Montes Montes, Fabio Rubiano Castellanos, Fanny Ariza, Fanny Montaño Ocampo, Ferney Barrera, Flor Elisa Bohórquez Rubiano, Francisco González - Corporación Ayllu del Río, Francy Foronda Rodríguez, Fredy Alexander Gómez Montaño - Fundación Cogua Verde, Cogua Unida, Gabriel Eduardo Cruz Forero, Germán Eduardo López Pérez, Germán Escobar Berón, Gilberto Estupiñán - Veeduría Ambiental de Supatá, Gino Milazzo Ramírez, Gladys Amalia Murcia Pinilla, Gloria Esperanza Ramos, Gloria Rodríguez Villalba, Gloria Rosero, Gloria Stella Moreno, Goldy Magaly Pinzón Rodríguez, Gonzalo Peña Ortiz, Guillermo Alejandro Rodríguez Cholo, Gustavo Adolfo Renjifo Romero, Haydivi Macías Castilla, Héctor Alfonso Ballesteros Castellanos, Héctor Mauricio Osorio, Hederman Castro Moreno, Hellen Rocío Murillo Franco, Henry Ángel Guacaneme - Junta de Acción Comunal Zona Centro, Henry Rodríguez Granobles, Henryk Porras, Hermes Alexander Contreras Pinzón, Hilda María Páez Duarte, Hosanna Abril Abril, Inti Natalia Castro Zamora, Iris Laverde, Ismael Ortiz Medina -presidente, Junta Comunal Centro, Iván Acero, Iván Alviar, Ivonne Dayana Vega Rodríguez, Jaime Sarmiento, Jairo Alberto Sánchez Hernández, Javier Ucrós Rodríguez, Jennifer Macías Castilla, Jenny Lisbeth Lombana, Jhoan Sneydher Rincón Ballesteros, Jhon Edward Ospina Lozano, Jhon Herbil Zambrano Castellanos, Johana Guzmán, John Jairo Luque Vargas, Jorge López Abella, Jorge Macías Castilla, Jorge Mancera, José Ángel Santamaría Sánchez, José Arnulfo Bayón, José Fernando Perilla Vélez, José Giovanni Alvarado Gómez, Juan Manuel Correal Caro - Escuela de la Naturaleza, Juan Pablo Calvo, Juan Pablo Motta, Julio Armando Fuentes, Julio César Rodríguez Gómez, Julio Sierra - JAC Zona Urbana, Karen Alexandra Cuestas Colmenares, Karent Galindo, Lady Andrea del Pilar Salazar Ramírez, Laura Sofía Ortiz Montes, Leonor Abril Abril, Libardo Abril Abril, Ligia Rodríguez Latorre, Lila Forero Charry, Liliana Carolina Rincón Garnica, Lina Marcela Montes Rivera, Lissy Edna Montes Montes, Lizeth Johana Rivera Vega, Louis Anderson Abril Ballesteros, Lucero Castellanos Álvarez, Luis Alfredo Muñoz, Luis Álvarez Olaya, Luis Carlos Montenegro Almeida, Luis Gerardo Abril Abril, Luis Hernando Hernández Cholo, Luis Hernando Vásquez Higuera, Luna Rodríguez, Luz Dary Castilla, Luz Elena Estrada Tibaquira, Luz Esperanza Nieto, Luz Nidia Olarte, Manuel Alexander Guacaneme Rubiano, Mardoqueo Rincón Peralta, Margarita Abella Mancera, Margarita Gómez Acevedo, Margarita Pinzón Cubillos- ASACOL, María Alcira Rodríguez Garmica, María Alejandra García Parra, María Alejandra Rodríguez Buitrago, María Antonia Guzmán, María Cristina Ballén Vanegas, María del Pilar Serna Agudelo, María Elisa Ballesteros Castellanos, María Esperanza Bustos Salazar, María Fernanda Castro, María Paula Escobar Olarte, María Teresa Buitrago Echeverri, María Vergara Campillo, Marinela A. Rozo, Martha Elena Prieto Garzón, Martial Heriberto Rosado Acosta, Mateo David Ortiz Montes, Melida Emilse Montes Montes, Miguel Antonio Camacho Ramírez, Miguel Eduardo Cárdenas Rivera, Myriam Ramos, Nancy Amparo González Poveda, Nancy Guzmán, Nancy Tatiana Urrego Calderón, Napoleón Alberto Ramírez, Natalia Santos Quintero, Nelson Wiesner, Nelsy Erika Ortega Calderón, Néstor Fernando Castellanos Álvarez, Neyla Abril Abril, Nicolás Castro Vergara, Nicolás Baquero Gaviria, Nidia Esperanza Montes Montes, Nubia Méndez Rodríguez, Olga María Garzón, Orlando Ortiz Medina, Óscar Jaramillo, Pablo Leyva, Pablo Rodríguez Ramírez, Paula Stephania Sánchez Pérez, Pedro Julio Aldana Alonso, Ricardo Cárdenas Gutiérrez, Ricardo Gailer Garcés, Ricardo Nava Cuevas, Ricardo Nava García, Ricardo Rodríguez Latorre, Roberto Lozano Medina, Rodolfo Díaz Díaz, Rodrigo Negrete Montes, Ruth Fabiana Rivera Zambrano, Ruth Jenny Díaz Tovar, Sandra Liliana Sánchez Ospina, Sandra Lucía Vera Preciado, Sandra Milena Garnica Arévalo, Sandra Milena Sierra Zamora, Sandra Ortiz Moreno, Sandra Patricia Castellanos López, Sandra Patricia Torres, Sandro Waldemar Susa Perdigón, Santiago Rivera, Sara Ariza, Sara Cecilia Rincón Peralta, Sara Usme, Sarion Almanza Gómez, Sebastián Rincón - Senderos Ecogua, Sofía Gutiérrez, Stephanie Gailer Baquero, Tatiana Andrea Larreamendy Alvira, Tirado Rincón Omar, Vicky Denise Zambrano Castellanos, Viviana Garnica, Walter Montes Hernández, William León, Willy Fernando Urrego Acosta, Wilma Edith Montes Montes, Wilson Barrios Rojas, Wilton Fernando González, Yarith Daniela Rodríguez Castro, Yecid Rodríguez Bello, Yeimy Tatiana Pérez Alarcón, Yenny González, Yenny Jara, Yorly Estefanía González Benavides, Zayra Daniela Montes Rocha.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com