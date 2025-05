Sobre una entrevista

Resume e infórmame rápido

A propósito del Día Internacional de los Museos, y al leer la entrevista que se le hace a la directora de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional, Belén Sáez, publicada el 19 de mayo en El Espectador, envío este mensaje.

Soy Rosario Fernández Aljure, periodista huilense ya pensionada, y durante mi actividad laboral tuve mucho contacto con el tema cultural en el Huila. Pero no se trata de hablar de mí.

Uno de los pocos museos que existen en territorio opita es el Museo Jorge Villamil Cordovez, inaugurado hace más de una década, en vida del compositor, quien donó pertenencias, condecoraciones y trofeos para enriquecer la muestra del museo.

Al morir el maestro Villamil, en la maqueta de la hacienda El Cedral —que hace parte del inventario del lugar— se colocaron sus cenizas, para cumplir la voluntad expresada en una de sus composiciones: “...En esa tierra nací, en ella también viví y en ella quiero mi entierro”.

La organización y la gestión administrativa del museo han estado a cargo de la Fundación de la Huilensidad, que con mucho esfuerzo consigue recursos para su sostenimiento. Pues bien, la Gobernación del Huila adquirió el compromiso de pagar el salario de la directora, y no estoy segura de si también el de otra persona que atiende a los visitantes. Para el mantenimiento, asigna un rubro en el presupuesto anual, que —si no estoy mal— son diez millones de pesos. Diez millones al año. He sabido de los retrasos en el giro de los recursos, e incluso del salario de la directora, María Ruth Arboleda.

Mejor dicho, para no hacer largo el mensaje: el Museo Jorge Villamil Cordovez, que alberga la memoria de uno de los más grandes compositores colombianos, está en crisis. Me han informado que está al borde del cierre. Qué tristeza.

Y otro tema cultural del que no comentaré, porque no quiero abusar de su amabilidad —ya me extendí bastante—, pero lo enunciaré: en el municipio de Rivera demolieron la casa donde vivió sus primeros años el insigne escritor y gloria de las letras, José Eustasio Rivera Salas. Y así quieren dizque montar un museo en su memoria.

Rosario Fernández Aljure

