Quedan ya pocas dudas que tocó llegar a la conclusión que Venezuela es un caso perdido. La siniestra estrategia desplegada por el chavismo, tanto por su fundador como por su sucesor ha dado resultado. Destruir las instituciones, la democracia, las libertades, la economía, la sociedad, las empresas, el tejido social, el sistema de salud, la educación, PDVSA y demás, no ha sido la consecuencia de malas políticas, por el contrario, esa ha sido la intención desde el día uno y hoy 20 años después se ha logrado con creces. De la Venezuela prospera y libre, que no perfecta, no queda nada, la “cubanización” del país se completará el próximo 5 de enero cuando esa piedra en el zapato que fue la Asamblea Nacional elegida en 2016 concluya su cadencia y sea reemplazada por áulicos del régimen “elegidos” en el circo del pasado 6 de diciembre.

Si en los últimos 20 años se veía siempre una luz la final del túnel, o un espejismo quizás, ya ni eso, solo túnel, un oscuro túnel. La caterva enquistada en Miraflores y sus asesores cubanos jugaron sus cartas de manera brillante, pulverizaron a la oposición y neutralizaron a la comunidad internacional gracias sus incondicionales aliados diplomáticos, especialmente Rusia. Enviaron a millones de venezolanos al exilio, “pasándoles la carga” de atenderlos a otros países, principalmente el nuestro.

Aquellos que osan cuestionar el estatus son sacados de sus casas por la SEBIN, una Gestapo tropical y enviados al Helicoide, ese Gulag venezolano en el que desaparecen sin dejar rastro. Sin embargo, a los Guaidó, Maria Corina y otros les permiten, todavía, su accionar opositor, para no tensionar la cuerda demasiado. Brillante. Es posible que su día les llegue también.

El régimen llegó al punto anhelado por cualquier dictadura, en el que a la gente ya no le importa lo que haga, la impotencia vuelta indiferencia, buscar simplemente sobrevivir, no tratar de cambiar nada. Así se vio reflejado nítidamente en las elecciones del 6 de diciembre en las que la gente no participó, el chavismo “arrasó”, le tiró unas boronas a una oposición de bolsillo y nadie dijo nada. Los pronunciamientos del grupo de Lima, o lo que queda de él, la Unión Europea y Pompeo descalificando las elecciones le resbalan al régimen, pues los observadores iraníes aseveraron que el proceso había sido transparente.

El tema en Venezuela no es de izquierda o derecha, socialismo o capitalismo. Es de libertad vs. opresión y ganó esta última. La realidad monda y lironda ya esta plantada. Venezuela es caso perdido para las democracias del continente y para los amantes de la libertad. Seguirá siendo además guarida de terroristas, criollos y del medio oriente, que el régimen usará a su antojo. La pandilla madurista dueña de Venezuela se frota las manos pues ha triunfado por nocaut mientras que sus cuentas en paraísos fiscales están popochas. La máxima de nuestro Nobel que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista esta a lustros de ser defenestrada. Como esperamos estar equivocados.