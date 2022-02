Luego del histórico fallo de la Corte Constitucional que despenaliza totalmente el aborto en las primeras 24 semanas y deja vigentes las causales para el tercer trimestre, la actriz y exreina de belleza Taliana Vargas usó sus redes sociales para criticar el fallo: “Esto es demasiado, un bebé puede nacer y vivir” dijo en sus stories y luego mostró videos de cuando ella estaba embarazada a los seis meses. Mostró la foto de una popular app que compara el tamaño del feto a las 24 semanas con el de una lechuga romana. Muestra la foto de un fotoestudio que le hicieron en uno de sus embarazos. Luego nos muestra cómo le habla a su futuro hijo o hija llena de amor e ilusión. “No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañen nuestro raciocinio o nuestra humanidad”, concluyó. Vale la pena atender los argumentos de Vargas porque quizá muchas personas se sienten identificadas y piensan “una cosa es abortar en el primer trimestre, cuando se trata de un embrión o un blastocito, pero en el segundo semestre ya estamos hablando de un feto, ¡qué mujer podría ser tan desalmada!”. Este es el juicio que hacen Taliana Vargas y muchas mujeres en este momento en Colombia, desde un lugar en donde se sienten muy buenas y hasta piadosas. De hecho, las historias de Vargas nos dicen mucho de su situación: fue un embarazo deseado y feliz, en un contexto de bonanza económica que hasta le permitió hacerse un fotoestudio. Pero esa no es la realidad de las mujeres en Colombia.

¿Quienes son estas malvadas mujeres que abortan en el segundo trimestre? Son las niñas que son víctimas sistemáticas de violación desde antes de haber tenido su primera regla y que no se dan cuenta de que están embarazadas porque ni siquiera saben lo que es eso. Sí, caben entre las causales, pero aun así sus abortos seguros no están garantizados y con la despenalización hasta las 24 semanas no habrá excusa para negarles sus derechos. Son las mujeres rurales que tienen que atravesar cielo, mar y tierra para llegar a un puesto de salud en donde les niegan el servicio, y a quienes les toma semanas y hasta meses poder llegar a una ciudad para practicarse una interrupción legal del embarazo. Son las mujeres que en el segundo trimestre y descubrieron una malformación incompatible con la vida y que han tenido que luchar para que la EPS les garantice su derecho, a pesar de estar dentro de una de las causales. Si una mujer llega a abortar en el segundo —o hasta en el tercer— trimestre es porque algo muy grave le está pasando, porque el sistema le ha fallado y la ha dejado desprotegida. ¿Vamos a condenar a la maternidad forzada a una niña que ha sido víctima de violencia sexual porque no se dio cuenta de su embarazo en el primer trimestre? Más de 15 años de tratar de implementar las causales no ha sido suficiente. Necesitamos la despenalización total para que la maternidad forzada no sea el destino de las mujeres y niñas más vulnerables en Colombia.

Las mujeres más privilegiadas de Colombia no imaginan esos escenarios. Han tenido embarazos deseados y felices en entornos familiares que las apoyan y con seguridad económica. Las mujeres que podemos tener ese tipo de maternidad en este país somos una minoría. Eso que para quienes hemos elegido la maternidad puede ser algo hermoso, sentir cómo se empieza a mover el feto a los seis meses. Para una mujer que no quiere ese embarazo es vivir la más oscura de las películas de terror, es una tortura.

Las mujeres no se esperan hasta el último minuto posible para tener un aborto. Una vez una mujer decide que quiere abortar, tratará de hacerlo lo antes posible. Si conoce sus derechos, tiene la información, el acceso a la salud y una red de apoyo, podrá hacerlo rápidamente. De hecho, en países en donde es legal, se estima que el 80 % de los abortos ocurren en el primer trimestre. El derecho al aborto en el segundo trimestre está para garantizar los derechos de las mujeres y niñas más vulnerables, son casos excepcionales, y lo serán cada vez más si se implementan políticas integrales en salud sexual y reproductiva. Pero, aún así, las mujeres y niñas siempre abortarán. Vivimos en un contexto de altísima violencia sexual e incluso si tenemos toda la información y privilegios no somos infalibles. Lo importante es que podamos hacerlo de forma segura, digna, tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesario.