Canadá y el ‘backlash’ a Trump

Donald Trump se convirtió en el deus ex machina del Partido Liberal en las elecciones canadienses. El liberal Mark Carney acaba de ser electo primer ministro de Canadá en un giro verdaderamente inesperado, pues durante varios años los conservadores lideraron por mucho en las encuestas. El candidato conservador, Pierre Pilievre, tenía una agenda acorde con la tendencia autoritaria y antiderechos global de la que Trump hace parte. Sin embargo, los ataques retóricos de Trump a Canadá, desde llamarlos el estado 51 hasta las amenazas tarifarias, despertaron un nacionalismo revanchista que terminó por beneficiar al Partido Liberal.

Carney es un banquero experimentado, el primer “no-inglés” en ser la cabeza del Banco de Inglaterra, y los medios lo describen como un tecnócrata, aunque ese es un término bastante ambiguo. Su agenda es interesante: ha hecho declaraciones señalando la desigualdad como un problema importante (a pesar de ser banquero), y ha prometido recortes de impuestos para la clase media e invertir en “energías limpias” para no depender de Estados Unidos. Aunque estas son objetivamente buenas propuestas, lo que hizo que la gente votara por Carney es que se perfiló como el principal opositor de Trump. “Como he estado advirtiendo por meses, América [Estados Unidos] quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua y nuestro país. Estas no son amenazas vacías. El presidente Trump está tratando de rompernos para que EE. UU. pueda apropiarse de nosotros. Eso nunca sucederá. [...] Ya se nos pasó el shock por la traición estadounidense, y no debemos olvidar esta lección. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros” o “cuidarnos a nosotros mismos”, según como se quiera traducir.

Esto es consecuencia natural del comportamiento impredecible de Trump, que ha obligado a todo el mundo a imaginar cómo sería el mundo si no dependiéramos todos de Estados Unidos. Así que muchas potencias, empezando por China y Canadá, están proyectando un futuro, especialmente un futuro económico que no los considere. Esto es una oportunidad para la izquierda liberal y los movimientos progresistas. El mundo se está dividiendo entre los que apoyan a Trump y su agenda autoritaria y antiderechos, y los que se oponen al redoblado imperialismo gringo y ahí hay una oportunidad para el avance de las agendas progresistas. Sin embargo, esta es apenas una puerta abierta, no una verdadera oposición. Dadas las circunstancias extremas, una puerta abierta es bastante y la verdad es que no estamos para andar con remilgos. Sin embargo, no podemos perder de vista que muchas personas en Canadá no votaron a favor de una agenda progresista sino en contra de Trump, reviviendo un nacionalismo y un proteccionismo económico que en el tuétano son bastante conservadores. Que ese nacionalismo, en esta circunstancia, haya coincidido con una agenda liberal no es más que una fortuna, que toca aprovechar, sin duda, pero que no es la columna vertebral de un contra movimiento en contra de los fascismos y a favor de los derechos humanos.