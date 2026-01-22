Logo El Espectador
Opinión
Columnistas
Carnavaleres

Catalina Ruiz-Navarro
22 de enero de 2026 - 05:05 a. m.
“¡Larga vida a les carnavaleres, y que su existencia y su talento sean reconocidos en este y todos los Carnavales!”: Catalina Ruiz-Navarro
Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

El sábado 17 de enero, durante la “Lectura del Bando”, la reina del Carnaval de Barranquilla se dirigió, en su primer artículo, a “carnavaleros, carnavaleras y carnavaleres”.

La Reina del Carnaval de Barranquilla es una persona que debe bailar muy bien, conocer a fondo el folklore y las tradiciones, ser una embajadora de la fiesta ante el mundo y (y esto es lo más importante), durante su reinado, concentrar todo el soft power de la ciudad. La reina de este año es Michelle Char, una chica muy carismática y una gran bailarina, que sí es de esos Char y, de hecho, es prima del alcalde. Michelle Char es una de las reinas más...

hayek(62241)Hace 25 minutos
El carnaval verdaderamente incluyente está celebrándose en Teherán y otras ciudades iraníes con cuyos misóginos y tránsfobas organizadores usted espera, ruega, que "alguien" dialogue https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/catalina-ruiz-navarro/atacar-a-iran-es-una-causa-feminista/
