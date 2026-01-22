“¡Larga vida a les carnavaleres, y que su existencia y su talento sean reconocidos en este y todos los Carnavales!”: Catalina Ruiz-Navarro Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

El sábado 17 de enero, durante la “Lectura del Bando”, la reina del Carnaval de Barranquilla se dirigió, en su primer artículo, a “carnavaleros, carnavaleras y carnavaleres”.

La Reina del Carnaval de Barranquilla es una persona que debe bailar muy bien, conocer a fondo el folklore y las tradiciones, ser una embajadora de la fiesta ante el mundo y (y esto es lo más importante), durante su reinado, concentrar todo el soft power de la ciudad. La reina de este año es Michelle Char, una chica muy carismática y una gran bailarina, que sí es de esos Char y, de hecho, es prima del alcalde. Michelle Char es una de las reinas más...